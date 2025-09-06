Elazığ'da Jandarma Personeli Orhan Öksüm'ün Ölümü: Olayın Detayları

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana gelen bir cinayet olayı, jandarma personeli Orhan Öksüm'ün hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, 5 Eylül 2025 tarihinde, başkomiser Metin K.'nın evine dönüşünde yaşandı. Metin K., evinde eşiyle birlikte bulduğu Orhan Öksüm'e silah çekerek ateş açtı. Bu trajik olay, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı ve cinayetle ilgili soruşturmanın detayları merak konusu oldu.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, başkomiser Metin K., görev dönüşü evine geldiğinde eşini jandarma personeli Orhan Öksüm ile birlikte buldu. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek şiddet boyutuna ulaştı. Metin K., belindeki beylik tabancasını çıkararak, Orhan Öksüm'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Öksüm, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde hayatını kaybetti. Olay yeri, Elazığ’daki Elisa Park Konutları oldu.

Olay Sonrası Gelişmeler

Orhan Öksüm'ün cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetin hemen ardından, başkomiser Metin K. polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı. İncelemeler sırasında, cinayetin aile içi şiddet ve sadakat temalı bir tartışmadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Orhan Öksüm Kimdir?

Jandarma personeli Orhan Öksüm hakkında detaylı bilgiye ulaşılamasa da, mesleği gereği kamu güvenliğini sağlamakla görevli olduğu bilinmektedir. Olay sonrası, Elazığ'daki jandarma teşkilatında ve yerel halkta büyük bir üzüntü yaşanmaktadır. Öksüm'ün ölümünün ardından, hem ailesi hem de meslektaşları tarafından anılacak olması, yaşanan trajik olayın boyutlarını gözler önüne sermektedir.

Olayın ardından, Elazığ'da toplumsal güvenliğe dair endişeler artarken, yetkililerin olaya ilişkin detaylı bir inceleme yapması bekleniyor. Jandarma personeli Orhan Öksüm'ün ölümü, kamuoyunda aile içi şiddet konusunu yeniden gündeme getirdi ve bu tür olayların önlenmesine yönelik tartışmaların başlamasına neden oldu.