Ekrem İmamoğlu'nun Babası ve Oğlu Yolsuzluk Soruşturmasında İfade Verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, yarın ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. İki isim, 'rüşvet ve suç gelirlerini aklama' suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor. Soruşturmanın detayları, yolsuzluk iddialarının derinleşmesiyle birlikte kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan Önemli Rapor

Yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde hazırlanan 181 sayfalık bir rapor, önemli bulgular içermekte. Raporda, Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan merkezli 'Tectum Investment D.O.O.' adlı şirkete 2023 ve 2024 yıllarında toplam 637 bin 106 euro tutarında para gönderdiği belirtiliyor. Bu şirketin, İmamoğlu ailesinin bir üyesine ait olduğu ifade ediliyor.

Şüpheli İşlemler ve Değerlendirmeler

Raporda yer alan bilgilere göre, Mehmet Selim İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği para gönderim işlemleri, kaynağına dair yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi. İlgili tutarların yurt dışında yerleşik olan şirket hesaplarına aktarılması, soruşturmanın seyrini etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Selim İmamoğlu'nun para gönderme işlemlerinin, ailesiyle yaptığı işlemlerle tarihsel olarak örtüşmesi dikkat çekici bir detay olarak kaydedildi.

Suç Geliri Olarak Değerlendirme

MASAK raporunda, Selim İmamoğlu tarafından yurt dışına gönderilen 637 bin 106 euro tutarındaki paranın, soruşturma kapsamında minimum suç geliri olarak değerlendirildiği vurgulandı. Bu durum, soruşturmanın ciddiyetini artırmakta ve kamuoyunda çeşitli tartışmalara sebep olmaktadır.

İstanbul'da süren bu yolsuzluk soruşturması, hem siyasi hem de sosyal açıdan önemli bir gündem maddesi haline gelirken, İmamoğlu ailesinin durumu da yakından takip ediliyor. İfade verme işleminin ardından gelişmelerin nasıl şekilleneceği, merakla bekleniyor.