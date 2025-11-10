EGM 100 Bin TL Promosyon Ödeme Tarihi Açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli için büyük bir merak konusu olan 100 bin TL maaş promosyon ödemesinin tarihi netleşti. Türkiye İş Bankası ile yapılan yeni promosyon anlaşması çerçevesinde, 2025-2028 yıllarını kapsayan dönemde, emniyet mensuplarına tek seferde ve kesintisiz olarak 100 bin TL ödeme yapılacağı duyuruldu. Promosyon ödemelerinin, önceki protokolün sona ermesinin ardından kısa süre içerisinde personelin hesaplarına aktarılması bekleniyor.

Promosyon Anlaşmasının Detayları

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen maaş promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde yapılmış olup, ihaleye katılan bankalar arasında en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası olmuştur. Bankanın 100 bin TL’lik teklifi, diğer katılımcı bankalardan daha yüksek bir rakam olmuştur. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, EGM personeline ödemelerin doğrudan maaş hesaplarına yatırılacağı bilgisi verilmiştir.

Ödeme Süreci ve Tarihleri

Yetkililer, promosyon ödemelerinin tüm personele aynı anda ulaşması amacıyla gerekli teknik hazırlıkların sürdüğünü ifade etmişlerdir. Emniyet Genel Müdürlüğü, ödemelerin Kasım ayının ilk iki haftası içerisinde hesaplara yatırılmasını hedeflemektedir. Bu süreç, EGM çalışanları tarafından yakından takip edilmektedir.

İhale Süreci ve Sonuçları

Emniyet Genel Müdürlüğü, ihaleye katılan Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye İş Bankası’ndan gelen teklifleri değerlendirmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası, 90 bin TL’lik teklifini değiştirmemişken, Türkiye İş Bankası teklifi 100 bin TL’ye yükseltmiştir. Nihai değerlendirme sonucunda, Türkiye İş Bankası'nın teklifi en yüksek teklif olarak kabul edilmiş ve personel başına 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun görülmüştür. EGM, sürecin her aşamasında şeffaflık sağlanarak kamuoyunu bilgilendirme görevini sürdürmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bu önemli gelişmenin ardından tüm bankalara teşekkür ederek, promosyon ödemesinin EGM mensuplarına hayırlı olmasını dile getirmiştir. Personelin maaş hesaplarına yapılacak olan bu ödemelerin, emniyet teşkilatının çalışma koşullarına önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir.