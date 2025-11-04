Dünyanın En Uykusuz Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Zirvede

Son yıllarda yapılan geniş kapsamlı uyku araştırmaları, dünya genelindeki uyku alışkanlıklarını gözler önüne serdi. Bu araştırmalar sonucunda Türkiye, dünyanın en uykusuz ülkesi olarak kayıtlara geçti. Ülkemizdeki yetişkin bireylerin ortalama uyku süresi yalnızca 6 saat 42 dakika olarak belirlendi. Bu durum, her iki kişiden birinin gece uykusunu yeterince alamadan yeni bir güne başladığını gösteriyor.

Geç Yatma Alışkanlıkları ve Sonuçları

Araştırmaya göre, Türkler gece ortalama 00.45’te yatağa girmekte. Bu geç yatma durumu, sabahları erken kalkmak zorunda olan milyonlarca insanı uykusuz bir şekilde güne başlatıyor. Dünya genelinde ortalama uyku süresi ise 7 saat 40 dakika civarında. Türkiye'nin bu ortalamanın neredeyse 1 saat gerisinde kalması, uyku sağlığı açısından önemli bir sorun olarak değerlendiriliyor.

Şehir Yaşamı ve Stresin Etkisi

Uzmanlar, Türkiye'deki geç yatma alışkanlığının şehir yaşamı, sosyal medya kullanımı ve artan stres kaynakları gibi etkenlerden kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle şehirlerde yaşayan bireyler, gece geç saatlere kadar telefonlarına bakarak vakit geçiriyor. Bu durum, sabah alarm sesiyle uykudan uyanmayı zorlaştırıyor ve uykusuzluk sorununu derinleştiriyor.

Gençlerin Uyku Alışkanlıkları

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de 18-24 yaş arası gençlerin uyku alışkanlıkları. Bu yaş grubundaki bireylerin büyük bir kısmı, uyumadan önce sosyal medyada zaman geçiriyor. Sosyal medya kullanımının özellikle gece saatlerinde artması, uykuya dalmayı geciktiriyor. Gençler, ortalama olarak 5-6 saatlik bir uyku süresi ile güne başlıyorlar.

Uyku Kalitesi ve Yorgunluk Sorunları

Uyku süresinin yanı sıra, uyku kalitesinin düşüklüğü de birçok birey için bir başka sorun olarak öne çıkıyor. Birçok kişi, gece sık sık uyanma ve sabahları dinlenmeden kalkma şikayetleriyle karşı karşıya. “Kafaya çok şey takıyoruz” diyen vatandaşlar, stresin uyku düzenlerini bozduğunu ifade ediyor. Özellikle çocuk sahibi ebeveynler, yıllardır tam anlamıyla bir gece uykusu uyuyamadıklarını belirterek, uykusuzluğun yaşam kalitelerini olumsuz etkilediğini dile getiriyor.

Bu veriler, Türkiye'deki uyku alışkanlıklarının ve genel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için farkındalık yaratma gereksinimini ortaya koyuyor. Uykusuzluk, bireylerin günlük yaşamlarını etkileyen önemli bir sorun haline gelmiş durumda.