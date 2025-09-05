Dünyanın En Büyük Atatürk İmzası Yenileniyor

Bursa Gemlik'te Tarihi Bir Proje

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Filli Boya'nın "Hayata Bir Renk" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, dünyanın en büyük Mustafa Kemal Atatürk imzasının yenilenmesi için hazırlıklar tamamlandı. Gemlik Kent Konseyi'nin talebi doğrultusunda, bu anlamlı çalışmanın hayata geçirilmesi için Gemlik Belediyesi ve Gemlik Atatürkçü Düşünce Derneği işbirliği yaptı. Projenin, Atatürk'ün mirasını daha görünür kılmayı hedeflediği belirtiliyor.

Etkinlik Detayları ve Katılım

Yenileme çalışmaları, 10 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da Gemlik Belediyesi önünden hareket edecek araçlarla gerçekleştirilecek. Profesyonel ekiplerin yer alacağı bu etkinliğe halkın da katılımı teşvik ediliyor. Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, projenin zamanlamasının özellikle 11 Eylül'de Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluş günü öncesine denk gelmesinin önemine dikkat çekti. "Bu tarihi etkinliği, kurtuluş günümüzün arifesinde yapmamızın bir nedeni vardı. Yüzbaşı Cemal’den Atatürk’ün imzasına uzanan o büyük hikâyeye anlam katmak istedik," dedi.

Uzun Ömürlü ve Parlak Bir İmza İçin

Akkuş, yapılan görüşmeler neticesinde Filli Boya'dan temin edilen yol çizgi boyasının, imzanın daha uzun ömürlü ve daha parlak olmasını sağlayacağını belirtti. Bu süreçte destek veren tüm paydaşlara teşekkür eden Akkuş, "Filli Boya yetkililerine sağladıkları destek için teşekkür ederiz. Ayrıca, bu çalışmanın gerçekleşmesi için her türlü imkânı sunan Belediye Başkanımız Şükrü Deviren ve Başkan Yardımcımız Emrecan Uzunkaya’ya, ve projede yer alan Gemlik Atatürkçü Düşünce Derneği’ne minnettarız," şeklinde konuştu.

Tarihsel ve Kültürel Önemi

Dünyanın en büyük Atatürk imzasının yenilenmesi, sadece Gemlik için değil, Türkiye'deki Atatürkçü duruşu ve değerleri anlama açısından da büyük bir anlam taşıyor. Bu tür projeler, genç nesillere Atatürk'ün mirasını aktarmanın yanı sıra, toplumsal hafızayı canlı tutma amacı da gütmektedir. Gemlik'in tarihi ve kültürel kimliğini güçlendiren bu çalışmanın, yerel halkın yanı sıra ziyaretçiler tarafından da ilgiyle karşılanması bekleniyor.