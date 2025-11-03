Diyarbakır'da Hareket Halindeki TIR'dan Koyun Hırsızlığı Görüntülendi

Diyarbakır'da meydana gelen ilginç bir hırsızlık olayı, yolda ilerleyen bir TIR'ın dorsesinden koyun çalınmasıyla gündeme geldi. Olay, Çölgüzeli Mahallesi mevkiinde, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda dün akşam saatlerinde gerçekleşti. İki kişi, sepetli motosikletle hareket halindeki TIR'a yaklaşarak dikkat çekici bir soygun gerçekleştirdi.

Olayın Detayları ve Görüntüler

Olay sırasında şüpheliler, TIR'ın dorsesinin arka kapısını açarak içeri girdi. Bu sırada, motosikletin sürücüsü bir yandan hızla ilerlerken, diğer şüpheli 3 koyunu dorse içinden alarak motosikletin sepetine attı. Hırsızlık anları, yolda başka bir araçta bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, olayın ne denli cesurca gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi.

Trafik Şoförünün Tepkisi ve Şikayet Süreci

Trafikteki diğer sürücüler, hırsızlık olayını fark ederek TIR şoförünü uyardı. Şoför, olayı hemen yetkililere bildirerek şikayette bulundu. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, hırsızların yakalanması için gerekli çalışmalara başladı. Olayın neden olduğu güvenlik endişeleri, bölgedeki hayvan sahipleri arasında da tedirginliğe yol açtı.

Hırsızlık Olaylarının Artışı ve Önlemler

Diyarbakır'da son dönemde yaşanan hırsızlık olayları, yerel halkın dikkatini çekiyor. Yetkililer, bu tür olayların önlenmesi için çeşitli tedbirlerin alınacağını belirtiyor. Hayvan hırsızlıklarının artması, çiftçilerin ve hayvan sahiplerinin güvenliğini tehdit ederken, bölgedeki güvenlik güçleri de devriye sayısını artırmayı planlıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, hırsızların yakalanması ve benzer olayların önlenmesi amacıyla çalışmalar hız kazanmış durumda. Yerel halk, güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve bu tür suçların önüne geçilmesini talep ediyor.