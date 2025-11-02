Dolar
Diyarbakır'da 11 Soruda Elektrik Faturasında 'Yeni Limit'

Diyarbakır'da mesken aboneleri için belirlenen yeni yıllık elektrik tüketim sınırı, 2026 yılından itibaren 4 bin kilovatsaat olarak uygulanmaya başlanacak. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, ülke genelinde yaklaşık 2,5 milyon aboneyi etkileyecek. Türkiye'deki hanelerin ortalama yıllık elektrik tüketimi ise yaklaşık 5 bin kilovatsaat civarında seyretmekte, bu durum yeni sınırın ülke ortalamasının altında kalmasına neden oluyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu uygulamanın amacını elektrik desteklerinin daha adil bir şekilde dağıtılması ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması olarak açıklıyor.

Türkiye’de Konutlarda Aylık Elektrik Tüketimi

Türkiye'de konutlarda aylık ortalama elektrik tüketimi yaklaşık 200 kilovatsaat civarındadır. Yeni düzenlemenin uygulamaya girmesiyle, yıllık 4 bin kilovatsaatlik sınırı aşan kullanıcıların tüm tüketimlerini kapsayacak bir değişim söz konusu olacak.

Yeni Uygulama Kapsamındaki Elektrik Tüketim Miktarları

Yeni düzenleme ile, yıllık tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerinde olan aboneler, tüm elektrik tüketimlerini kapsayan bir uygulamaya tabi tutulacak. Bu, aylık ortalama 333 kilovatsaatten fazla tüketim yapan haneler için geçerli olacak.

Güncel Fatura Tutarı

2023 yılı itibarıyla, aylık 333 kilovatsaatlik tüketim için ödenecek fatura tutarı yaklaşık 984 lira olarak belirlenmiştir. Bu tutar, yeni düzenlemenin etkileri doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

Abonelerin Yeni Düzenlemeden Etkilenme Oranı

Yeni uygulamadan etkilenecek abonelerin sayısı toplamda 2,5 milyon olup, bu da mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 6'sını oluşturmaktadır. Bu durum, enerji tüketiminin daha iyi yönetilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Uygulamanın Başlangıç Tarihi

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi beklenen tarih, 1 Ocak 2026'dır. Bu tarihten itibaren, belirlenen tüketim limitlerine uymayan aboneler için uygulamalar devreye girecektir.

Devlet Desteği Miktarı

Yeni düzenlemeye göre, düşük tüketim kademesinde (günlük 8 kWh altı) yaklaşık yüzde 57, yüksek kademede (günlük 8 kWh ve üzeri) ise yüzde 36 oranında devlet desteği sağlanmaya devam edecektir. Bu destek, düşük tüketim yapan aboneleri korumayı hedeflemektedir.

Toplam Elektrik Tüketimi ve Uygulama Etkisi

Yeni düzenlemeden etkilenecek abonelerin toplam elektrik tüketimi, yaklaşık 23 teravatsaat olup, bu da toplam mesken tüketiminin yüzde 29'una denk gelmektedir. Bu oran, enerji verimliliği açısından önemli bir göstergedir.

Muaf Tutulan Gruplar

Yeni uygulamadan muaf tutulacak gruplar arasında AFAD geçici barınma evleri, camiler, Kur'an kursları, cemevleri, ibadethaneler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, malul/muharip gaziler, tarımsal tüketiciler ve belediye içme suyu aboneleri yer almaktadır. Bu grupların muaf tutulması, sosyal adalet açısından önem taşımaktadır.

Sanayi ve Ticarethaneler İçin Tüketim Limiti

Sanayi ve ticarethanelerde uygulanacak olan tüketim limiti ise 15 bin kilovatsaat olarak belirlenmiştir. Bu limit, ticari işletmelerin enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için önemli bir düzenlemedir.

Limit Üstündeki Tüketimlerin Belirlenmesi

Limitin üzerinde tüketim yapan aboneler, 2025 yılı gerçekleşen yıllık tüketim miktarına göre belirlenecek. Bu sayede, enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir.

Devlet Desteği ve Tüketim Değişiklikleri

Bir abone, limitin üzerinde tüketim yapmaya devam ettiğinde, 2026'da limiti aşması durumunda son kaynak tarifesinde kalacak. Eğer 2026 yılı tüketimi 2027 limitinin altında olursa, 2027 yılında normal perakende satış tarifesine geçebilecektir. Bu durum, abonelerin enerji tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmesi için bir fırsat sunmaktadır.

