Demir Korkulukla Hastaneye Kaldırılan Osman Kaya'nın Durumu

Yayınlanma
14
Demir Korkulukla Hastaneye Kaldırılan Osman Kaya'nın Durumu
Okunma Süresi: 2 dk

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, 48 yaşındaki Osman Kaya, evinin bahçesindeki ağaçtan Trabzon hurması toplarken düşerek bacağına demir korkuluk saplandı. Olay, akşam saatlerinde meydana geldi ve Kaya'nın durumu, çevresindeki vatandaşlar tarafından acilen fark edildi.

Olayın Gelişimi

Osman Kaya, bahçesinde bulunan meyve ağaçlarından Trabzon hurması toplamak amacıyla bir merdiven kullanıyordu. Ancak, merdivenin kayması sonucunda Kaya, bahçe duvarının üzerindeki demir korkuluğun üzerine düştü. Düşme esnasında demir korkuluğun sivri ucu, Kaya'nın sol bacağının diz kapağının altına saplandı. Olayı gören komşuları ve çevredeki vatandaşlar, hemen Kaya'ya yardım etmek için harekete geçti.

Yardım Çabaları ve Acil Müdahale

Kaya'nın acı içinde kıvrandığını gören vatandaşlar, durumu kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis gönderildi. İtfaiye ekipleri, demir korkuluğu Kaya'nın bacağından çıkarmakta zorlandıkları için korkuluk demirini kesme işlemi gerçekleştirdi.

Kaya'nın Hastaneye Sevk Edilmesi

Olay yerindeki sağlık ekipleri, Osman Kaya'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kendisini Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede Acil Servis'te yapılan müdahalede, bacağına saplanan demir korkuluk parçası itfaiye görevlileri tarafından kesilerek çıkarıldı. Ardından, Osman Kaya ameliyata alındı. Olayın ardından hastanenin acil servisinde Kaya'nın sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmesi bekleniyor.

