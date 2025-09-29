Defne Kurt: Milli Para Yüzücüsü ve Dünya Şampiyonu

Türk spor tarihinde önemli bir başarıya imza atan milli sporcu Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile adını tüm dünyaya duyurdu. Kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisinde gösterdiği üstün performansla dünya şampiyonu unvanını elde eden Kurt, aynı zamanda daha önceki şampiyonalarda birçok madalya kazanarak kariyerine önemli katkılarda bulundu.

Defne Kurt'un Kariyeri ve Başarıları

Defne Kurt, 4 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yüzme kariyerine genç yaşta başlayan Kurt, özellikle 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek ve 200 metre bireysel karışık kategorilerinde dünya şampiyonu olma başarısını gösterdi. Singapur'daki Dünya Para Yüzme Şampiyonası, onun için özel bir dönüm noktası oldu. 50 metre serbest S10 kategorisinde hem şampiyona rekorunu hem de Avrupa rekorunu kırarak finale yükseldi ve bu başarı, onun yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Defne Kurt'un Eğitim Geçmişi

Defne Kurt, eğitimine Bahçeşehir Koleji'nde devam etti ve burada lise eğitimini tamamladı. Ardından Yeditepe Üniversitesi'nde psikoloji bölümünden mezun olarak akademik kariyerine de yön vermiştir. Eğitim hayatı boyunca gösterdiği azim, spor kariyerine de olumlu yansımıştır.

Fiziksel Engeli ve Spora Başlangıcı

Defne Kurt'un yaşadığı trafik kazası, hayatında önemli bir değişime neden oldu. Bu kazanın ardından omurgasında L3 kırığı meydana geldi ve ince bağırsağında yırtılma oluştu. Sağlık sorunları yaşamış olsa da, Kurt, spor kariyerine paralimpik kategoride devam etme kararı aldı. Bu karar, onun azmi ve spora olan tutkusunu daha da pekiştirdi. Bugün, Türkiye'nin en yetenekli para yüzücülerinden biri olarak gösterilmektedir.

Singapur'daki Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği 5 altın madalya ile dikkatleri üzerine çeken Defne Kurt, 7 gün içinde 5. kez dünya şampiyonu olma başarısını gösterdi. Bu başarı, onun uluslararası arenada kazandığı unvanları ve Türkiye'yi temsil etme konusundaki kararlılığını pekiştirmektedir.