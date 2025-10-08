Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Bizim İçin Olmazsa Olmazdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 12. Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarda, Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Uçakta, gazetecilere yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve yönetiminin de bu görüşte olduğunu belirterek, Türkiye'nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, Hamas ve İsrail müzakerelerine dair, acil ve kapsamlı bir ateşkesin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Önemli Gelişmeler

Erdoğan, Azerbaycan'dan dönerken, Türk Devletleri Teşkilatı'nın zirvesinde alınan kararların önemine dikkat çekti. Zirve sırasında Türk dünyasının kültürel ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi adına atılan adımları değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı, bu tür organizasyonların sadece kültürel bir birliktelik değil, aynı zamanda stratejik bir dayanışma platformu haline geldiğini ifade etti. Zirvede, Gazze, Suriye ve Güney Kafkasya'daki istikrar süreçleri gibi konu başlıkları ele alındı.

Gazze’deki Durum ve Türkiye'nin Rolü

Erdoğan, Gazze'de yaşanan insani krizin çözümü için çabalarını sürdürdüklerini belirtti. Özellikle Gazze'ye insani yardımların ulaşmasının gerekliliğine vurgu yaparak, Türkiye'nin bu konuda aktif bir rol üstlenmeye devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, Gazze'nin Filistin halkının toprağı olarak kalmasının önemine dikkat çekti ve bu bağlamda Türkiye'nin destekleyici tutumunu sürdüreceğini dile getirdi.

Suriye İle İlgili Stratejik Duruş

Suriye konusundaki tutumunu net bir şekilde ortaya koyan Erdoğan, Suriye'nin yeniden istikrarsızlığa sürüklenmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirtti. Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) 10 Mart mutabakatına uyması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını vurguladı. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusundaki görüşmelerin de önemine dikkat çekerek, bu konuda sağduyulu bir yaklaşım sergilemeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye ve ABD İlişkileri

Erdoğan, ABD ile olan ilişkilerinin her alanda güçlenmesi gerektiğini ifade etti. F-35 programı ve CAATSA yaptırımları gibi konuların gündeme geldiği görüşmelerde, Türkiye’nin uluslararası savunma iş birliklerini geliştirmek için pozitif mesajlar aldığını belirtti. Halk Bankası’nın durumu hakkında da olumlu bir siyasi irade beyanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu süreçlerin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin, bölgede yaşanan krizlere karşı etkin bir diplomasi yürüttüğünü ve bu süreçlerde aktif rol almaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası alandaki sorunlara karşı duruşlarını kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.