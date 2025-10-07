Dolar
Kızılcık Şerbeti'nin Cemal'i Geri Döndü! Fırat Çelik TRT 1 Dizisiyle Ekranlarda! Fırat Çelik Kimdir?

Kızılcık Şerbeti’nin Cemal’i Geri Döndü! Fırat Çelik TRT 1 Dizisiyle Ekranlarda! Fırat Çelik Kimdir?

Kızılcık Şerbeti’nin Cemal’i geri döndü! Fırat Çelik, TRT 1’in iddialı dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı’nda Draven karakterini canlandıracak. İşte ünlü oyuncunun hayatı ve kariyeri…

Yayınlanma
14
Kızılcık Şerbeti’nin Cemal’i Geri Döndü! Fırat Çelik TRT 1 Dizisiyle Ekranlarda! Fırat Çelik Kimdir?
Okunma Süresi: 2 dk

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Cemal karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Fırat Çelik, yeni projesiyle ekranlara geri dönüyor.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başarılı oyuncu TRT 1’in “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin kadrosuna katıldı.

Fırat Çelik “Draven” Karakteriyle Geliyor

TRT 1’in iddialı yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni sezonunda güçlü oyuncu kadrosunu genişletiyor.
Fırat Çelik, dizide Draven karakterine hayat verecek.
Dizinin yeni sezonunda Fatih Sultan Mehmed’in destansı mücadelesine dahil olacak olan Draven, hikâyede sürpriz bir figür olarak izleyici karşısına çıkacak.

Fırat Çelik Kimdir?

Fırat Çelik, 25 Mart 1981 tarihinde Almanya’nın Stuttgart kentinde dünyaya geldi.
Aslen Tuncelili olan oyuncu, çocukluk yıllarını Fransa’da geçirdi.
Üniversite eğitimini ekonomi üzerine alan Çelik, bir dönem mankenlik yaptıktan sonra oyunculuğa yöneldi.

Fırat Çelik’in Kariyeri

Oyunculuk kariyerine Paris’te tiyatro eğitimi alarak başlayan Fırat Çelik, Türkiye’de ilk olarak “Küçük Sırlar” dizisiyle tanındı.
Daha sonra “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisindeki Mustafa karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
Rol aldığı bazı yapımlar:

Fatmagül’ün Suçu Ne? (2010 – Mustafa)

Kuzey Güney

Yasak Elma

Kızılcık Şerbeti (Cemal)

Bir Kadın, Bir Erkek

Kurt Seyit ve Şura

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisindeki Cemal rolüyle ekrana gelen Çelik, bu yapımdan ayrıldıktan sonra bir süre ekranlara ara vermişti.
Şimdi ise TRT 1 ekranlarında tarihi bir karakterle izleyiciyle buluşacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinde Yeni Dönem

Fatih Sultan Mehmed’in hayatını konu alan dizi, görkemli prodüksiyonu ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla öne çıkıyor.
Fırat Çelik’in kadroya katılmasıyla birlikte dizideki dengelerin değişmesi bekleniyor.

