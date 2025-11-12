Dolar
42,2561 %0,23
Euro
48,8988 %0,43
Gram Altın
5.607,03 % 0,01
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Çocuk sadece şeker almak istemişti! Yumruklar, satırlar, tekmeler havada uçuştu

Çocuk sadece şeker almak istemişti! Yumruklar, satırlar, tekmeler havada uçuştu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Çocuk sadece şeker almak istemişti! Yumruklar, satırlar, tekmeler havada uçuştu
Okunma Süresi: 1 dk

Detaylar

Olay Kocaeli'ndeki bir markette akşam saatlerinde meydana geldi.Marketin karşısında esnaflık yapan bir kişinin çocukları şeker almak için markete gitti.İddiaya göre şeker almak isterken kutuyu yere döken çocuk, kasiyer tarafından, "Yapma, biz temizliyoruz" diyerek azarlandı.Kısa süre sonra çocuğun babası ve beraberindeki iki kişi markete gelerek, kasiyeri darbettti.Bu sırada elindeki satırla şahısların yanına gelen aynı marketin başka bir çalışanı da darbedildi.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi.Darbedilen iki personel, darp raporu alarak şikayetçi oldu. 'Satırlı' personel ifadesinde, "korkutmak amacıyla" satırla geldiğini, herhangi bir saldırı eyleminde bulunmadığını söyledi.

#Market
#Şeker
ATA AÖF Vize Sınav Takvimi Belli Oldu: Giriş Belgeleri Yakında Açıklanacak
ATA AÖF Vize Sınav Takvimi Belli Oldu: Giriş Belgeleri Yakında Açıklanacak
#Genel / 12 Kasım 2025
2025 Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Kurası Canlı Yayında İzlenebilecek
2025 Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Kurası Canlı Yayında İzlenebilecek
#Gündem / 12 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Antalya'da 16 Yaşındaki Çocuk, Park Halindeki Araçtan 50 Bin TL'yi Çaldı
Antalya'da 16 Yaşındaki Çocuk, Park Halindeki Araçtan 50 Bin TL'yi Çaldı
Gündem
Hamdi Armağan Kaplan Kimdir? Şehit Astsubay Hakkında Merak Edilenler
Hamdi Armağan Kaplan Kimdir? Şehit Astsubay Hakkında Merak Edilenler
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in Oğlunun Sağlık Durumu Hakkında Endişeler Sürüyor
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in Oğlunun Sağlık Durumu Hakkında Endişeler Sürüyor
Milyarlık Vurgun: 'Ucuz Demir' Vaadiyle 12 Firmayı Dolandırmışlar
Milyarlık Vurgun: 'Ucuz Demir' Vaadiyle 12 Firmayı Dolandırmışlar
Alper Aydın Kimdir? İBB Soruşturmasında Tutuklandı mı?
Alper Aydın Kimdir? İBB Soruşturmasında Tutuklandı mı?
Virtus Bologna - Anadolu Efes Maçı Bu Akşam! EuroLeague’de Zorlu Deplasman
Virtus Bologna - Anadolu Efes Maçı Bu Akşam! EuroLeague’de Zorlu Deplasman
Green Card 2026 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? ABD'den Resmî Açıklama Geldi Mi?
Green Card 2026 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? ABD'den Resmî Açıklama Geldi Mi?
Ahmet Özer Tahliye Edildi! Esenyurt Eski Belediye Başkanı Hakkındaki Karar Belli Oldu
Ahmet Özer Tahliye Edildi! Esenyurt Eski Belediye Başkanı Hakkındaki Karar Belli Oldu
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft