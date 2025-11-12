Çocuk sadece şeker almak istemişti! Yumruklar, satırlar, tekmeler havada uçuştu

Detaylar

Olay Kocaeli'ndeki bir markette akşam saatlerinde meydana geldi.Marketin karşısında esnaflık yapan bir kişinin çocukları şeker almak için markete gitti.İddiaya göre şeker almak isterken kutuyu yere döken çocuk, kasiyer tarafından, "Yapma, biz temizliyoruz" diyerek azarlandı.Kısa süre sonra çocuğun babası ve beraberindeki iki kişi markete gelerek, kasiyeri darbettti.Bu sırada elindeki satırla şahısların yanına gelen aynı marketin başka bir çalışanı da darbedildi.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi.Darbedilen iki personel, darp raporu alarak şikayetçi oldu. 'Satırlı' personel ifadesinde, "korkutmak amacıyla" satırla geldiğini, herhangi bir saldırı eyleminde bulunmadığını söyledi.