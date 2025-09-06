CHP'nin 15 Eylül Senaryoları ve Gürsel Tekin'in Rolü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili son dönemde yaşanan gelişmeler, parti içindeki güç dengelerini ve olası senaryoları gündeme getirdi. Mahkeme kararı ile iptal edilen İstanbul Kongresi sonrasında, görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik'in yerine eski İl Başkanı Gürsel Tekin atandı. Tekin'in, parti içinde nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyor.

Gürsel Tekin'in Mesajı ve Görevi

Gürsel Tekin, göreve başlamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olacak" ifadesiyle, parti içindeki hedeflerini ve yaklaşımını duyurdu. Bu durum, partinin geleceği hakkında çeşitli soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Gazeteci Emin Pazarcı, A Haber'de gerçekleştirdiği değerlendirmede, Tekin'in partiyi eski çizgisine döndürmek için harekete geçebileceğini belirtti.

15 Eylül İçin Olası Senaryolar

Pazarcı'nın aktardığına göre, CHP'nin 15 Eylül'de karşılaşabileceği altı olası senaryo mevcut. İlk senaryo, itiraz süreçlerinin başlatılması olarak öne çıkarken, diğer senaryolar arasında genel merkezde direniş, bazı milletvekillerinin eylem yapmak üzere kapıya kendini zincirlemesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu olağan kongreye zorlamak, muhalefet ile ortak eylem planı oluşturmak ve en kötü senaryo olarak yeni bir parti kurma fikri yer almakta. Bu senaryolar, CHP'nin mevcut durumunu ve karşılaşabileceği zorlukları gözler önüne seriyor.

Parti İçi Tartışmalar ve Eleştiriler

Pazarcı, Gürsel Tekin'in partiyi kongreye götürmesi durumunda alınacak kararların geçersiz olabileceğini ifade ederek, Tekin'in partinin geleceği için mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. Tekin'in "Ben 42 yıllık CHP'liyim" sözü, onun partideki köklü geçmişine işaret ediyor. Ancak, partinin mevcut durumunun iyi olmadığını belirten Pazarcı, Tekin'in, parti çizgisinden uzaklaşan unsurlara karşı bir mücadele vermesi gerektiğini dile getirdi.

Kaybedecek Bir Şeyi Olmayanların Tutumu

Ankara'da 15 Eylül'de yaşanacak gelişmeleri değerlendiren Pazarcı, bazı milletvekillerinin eylemci tutumunu eleştirerek, "Kaybedecek bir şeyi olmayan insanlar zaman zaman kendini de kaybedebiliyor" ifadesini kullandı. CHP'nin hukuki süreçlerdeki çelişkili tutumuna da dikkat çeken Pazarcı, partinin durumunun ciddiyetine vurgu yaptı.

Yeni Parti İhtimali ve Eleştiriler

Pazarcı, CHP'nin mevcut durumunu "şahıs partisi" olarak tanımlayarak, bu durumun partinin köklü tarihine aykırı olduğunu ifade etti. "Atatürk'ün partisiyiz" diyen CHP'nin, günümüzde müteahhit Ekrem İmamoğlu'nun etkisi altında olduğunu savundu. Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmasını eleştirerek, partinin mevcut durumunu ve olası geleceğini sorguladı.

Parti içindeki bu karmaşık durum, CHP'nin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlikleri artırıyor. Gürsel Tekin'in liderliğinde yaşanacak gelişmeler, partinin geleceğini şekillendirecek önemli bir belirleyici olacak.