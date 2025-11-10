CANLI ALTIN FİYATLARI 10 KASIM 2025: Altın Haftaya Yükselişle Başladı!

10 Kasım 2025 Pazartesi günü, yatırımcılar için altın fiyatları önemli bir odak noktası haline geldi. Küresel piyasalarda hareketli bir başlangıç yaşanması, ABD'de hükümet kapanışını sona erdirecek bir anlaşmaya yaklaşılmasıyla birlikte, altın fiyatlarına olumlu bir yansıma sağladı. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altın, yeni haftaya yükselişle başladı.

Altın Fiyatlarının Güncel Durumu

TSİ 07.50 itibarıyla, altının ons fiyatı 4.024 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bu değer, son iki haftanın zirvesi olarak kayıtlara geçti. Yatırımcılar için altın fiyatlarının yönü, söz konusu gelişmelerle birlikte daha da önem kazanmış durumda. Peki, bugünkü altın fiyatları ne düzeyde? İşte 10 Kasım 2025 tarihli güncel altın fiyatları:

Gram Altın Fiyatları

Gram altın fiyatı, alım satım işlemlerinde 5.503,45 TL alış ve 5.504,23 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. Yatırımcılar, gram altın üzerinden yapacakları işlemler için bu fiyatları dikkate almalıdır.

ONS Altın Fiyatları

Altın ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 4.023,33 USD alış ve 4.024,47 USD satış fiyatı ile belirlenmektedir. Bu değer, altın yatırımcılarının dikkatle takip ettiği bir seviyedir.

Çeyrek ve Tam Altın Fiyatları

Çeyrek altın fiyatları ise 8.805,52 TL alış ve 8.999,41 TL satış fiyatı üzerinden işlem görmektedir. Tam altın fiyatları ise 36.570,00 TL alış ve 36.829,00 TL satış seviyelerindedir.

Diğer Altın Çeşitleri

Yarım altın, 17.563,51 TL alış ve 18.006,60 TL satış fiyatları ile işlem görürken, Cumhuriyet altını 35.222,09 TL alış ve 35.887,55 TL satış fiyatı üzerinden işlem edilmekte. Ziynet altını fiyatları ise 35.237,14 TL alış ve 35.903,06 TL seviyelerinde belirlenmiştir.

Son olarak, 14 ayar bilezik gramı 3.090,62 TL alış ve 4.173,52 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. 22 ayar bilezik gramı ise 5.117,76 TL alış ve 5.348,99 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. Tüm bu fiyatlar, yatırımcıların piyasa şartlarını değerlendirmeleri açısından önemli veriler sunmaktadır.