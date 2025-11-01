Dolar
42,0162 %0,34
Euro
48,4909 %0,61
Gram Altın
5.412,39 % -0,33
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Bolu'da Tıra Çarpan Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bolu'da Tıra Çarpan Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Bolu'da Tıra Çarpan Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Okunma Süresi: 2 dk

Bolu'da, bu gece meydana gelen bir trafik kazası, bir sürücünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. TEM Otoyolu'nda gerçekleşen olay, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaza Detayları

Olay, Bolu'nun Gerede ilçesi Cankurtaran mevkiinde, 01.38 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hacı Hüseyin İnce (46) yönetimindeki 31 PAN 56 plakalı tır, arıza yaparak yolun orta şeridinde durdu. Aynı yönde ilerleyen Oruç Sezgin (58) idaresindeki 68 EC 508 plakalı kamyon, arızalı tıra duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Oruç Sezgin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Yerinde Yapılan Müdahale

Kaza sonrası durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan kontrollerde, Oruç Sezgin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazanın ardından otoyolda trafik, bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Bu durum, sürücülerin güvenliği açısından önemli bir tehlike oluşturdu.

Trafik Güvenliği Üzerine Düşünceler

Bu tür kazalar, sürücülerin yolda karşılaşabilecekleri beklenmedik durumlara hazırlıklı olmaları gerektiğinin altını çizmektedir. Özellikle otoyol gibi yoğun trafiğe sahip alanlarda, araçların bakımının düzenli yapılması ve arıza durumlarında dikkatli olunması büyük önem taşımaktadır. Olay, Bolu'daki trafik güvenliği ile ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Haluk Bilginer'li "Sekizinci Aile" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu
Haluk Bilginer'li "Sekizinci Aile" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu
#Gündem / 01 Kasım 2025
Güllü'nün Ölümünde Şok İfadeler: 2 Milyon TL'lik Altın ve Tehditler
Güllü'nün Ölümünde Şok İfadeler: 2 Milyon TL'lik Altın ve Tehditler
#Magazin / 01 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Demir Korkulukla Hastaneye Kaldırılan Osman Kaya'nın Durumu
Demir Korkulukla Hastaneye Kaldırılan Osman Kaya'nın Durumu
Gündem
Emekli Promosyon Kampanyası Yenilendi: 2025 Kasım Ayı için Ödeme Tutarları
Emekli Promosyon Kampanyası Yenilendi: 2025 Kasım Ayı için Ödeme Tutarları
Altay Tankı Envantere Girdi: Kara Kuvvetlerinin Gücüne Güç Katacak
Altay Tankı Envantere Girdi: Kara Kuvvetlerinin Gücüne Güç Katacak
Orkan Çınar Kimdir? Futbol Kariyeri ve Yeni Mesleği
Orkan Çınar Kimdir? Futbol Kariyeri ve Yeni Mesleği
Kasım Ayı Kira Artış Oranı 2025 TÜİK Açıklaması Bekleniyor
Kasım Ayı Kira Artış Oranı 2025 TÜİK Açıklaması Bekleniyor
Bakan Uraloğlu: Gökyüzünde Sınır Tanımayan Bir Türkiye İnşa Ettik
Bakan Uraloğlu: Gökyüzünde Sınır Tanımayan Bir Türkiye İnşa Ettik
Reha Muhtar ile Deniz Uğur Arasındaki Velayet Savaşı Sona Erdi!
Reha Muhtar ile Deniz Uğur Arasındaki Velayet Savaşı Sona Erdi!
Google, Gmail'deki Güvenlik İhlali İddialarını Reddetti
Google, Gmail'deki Güvenlik İhlali İddialarını Reddetti
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft