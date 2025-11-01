Bolu'da Tıra Çarpan Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bolu'da, bu gece meydana gelen bir trafik kazası, bir sürücünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. TEM Otoyolu'nda gerçekleşen olay, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaza Detayları

Olay, Bolu'nun Gerede ilçesi Cankurtaran mevkiinde, 01.38 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hacı Hüseyin İnce (46) yönetimindeki 31 PAN 56 plakalı tır, arıza yaparak yolun orta şeridinde durdu. Aynı yönde ilerleyen Oruç Sezgin (58) idaresindeki 68 EC 508 plakalı kamyon, arızalı tıra duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Oruç Sezgin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Yerinde Yapılan Müdahale

Kaza sonrası durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan kontrollerde, Oruç Sezgin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazanın ardından otoyolda trafik, bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Bu durum, sürücülerin güvenliği açısından önemli bir tehlike oluşturdu.

Trafik Güvenliği Üzerine Düşünceler

Bu tür kazalar, sürücülerin yolda karşılaşabilecekleri beklenmedik durumlara hazırlıklı olmaları gerektiğinin altını çizmektedir. Özellikle otoyol gibi yoğun trafiğe sahip alanlarda, araçların bakımının düzenli yapılması ve arıza durumlarında dikkatli olunması büyük önem taşımaktadır. Olay, Bolu'daki trafik güvenliği ile ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.