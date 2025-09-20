Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Yangın Faciasına Dair Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi ise yaralandı. Yangının ardından yapılan incelemeler ve yargı süreçleri devam ederken, olayın ayrıntılarını ve yeni görüntüleri içeren veriler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Yangın Olayının Yargı Süreci

Yangınla ilgili ilk duruşma, 7 Temmuz tarihinde özel olarak hazırlanan Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Duruşma sürecinde 10 gün boyunca sanıkların savunmaları dinlendi, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralılar, davanın seyrine dair ifadelerde bulundu. Duruşmaların ardından, mahkeme heyeti 17 Temmuz'da verdiği ara kararda, tutuksuz sanık olan itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına karar verirken, mutfak personeli Faysal Yaver'in yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Duruşmanın bir sonraki aşaması, 22 Eylül tarihinde yapılacak.

Cezai İstemanın Güncellenmesi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan, yangının çıkış şekli ve sürecine dair detaylara yer verilen 21 sayfalık mütalaada, 10 sanık hakkında iddianamedeki ceza istemlerinde değişiklikler yapıldı. Mütalaada, otelin sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir’in, "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıl hapis cezası talep edildiği belirtildi. Ayrıca, aynı suçlardan dolayı diğer sanıklar için de ağır ceza talepleri yer aldı.

Yeni Görüntülerin Analizi

Yangın anına dair yeni görüntüler, olayın meydana geldiği restoran, lobi, pastane ve kayak odası gibi farklı alanlardan elde edildi. Kayıtlarda, dumanların yayılmasıyla birlikte insanların kaçış yollarını nasıl kullandıkları ve otelden çıkış anları detaylarıyla yer aldı. Özellikle, bir kişinin alevlerin koridoru doldurmadan 40 saniye önceki kaçış anı dikkat çekti. Ayrıca, saat 03.27’deki uyarıyla beraber tüm odaların kapılarının açılması ve insanların 10 dakika içerisinde çıkışa yönelmeleri kaydedildi.

Görüntüler arasında, otelin genel müdürü Emir Aras’ın yangın başladıktan kısa bir süre sonra odasını terk etmesi ve otel yetkilileriyle yaptığı telefon görüşmeleri de yer alıyor. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini ve otel yönetiminin yangın anındaki davranışlarını gözler önüne seriyor.

Denetim Süreçleri ve Soruşturmalar

Yangın sonrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı, yangının olduğu tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan ile denetimleri gerçekleştiren kontrolörler hakkında soruşturma izni verilmesi talebinde bulundu. Bu süreç, olayın tüm boyutlarıyla incelenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla yürütülüyor.