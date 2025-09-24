Bitlis Kalesi'nde Tarihi Keşif: Ana Giriş Kapısında Bulunan Hazine

Bitlis Kalesi'nde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, kalenin ana giriş kapısında önemli bulgular ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Ahlat Müzesi başkanlığında yürütülen çalışmalarda, 29 santimetre uzunluğunda çift dişli bir demir anahtar ve tonozlu bir saray kabul mekanı keşfedildi. Bu bulgular, bölgenin tarihine dair yeni bilgiler sunması açısından büyük önem taşıyor.

Kazı Çalışmalarının Detayları

Bitlis Eren Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Karasu'nun bilimsel danışmanlığında yürütülen kazılar, kalenin güney bölümünde yoğunlaştırıldı. Bu süreçte, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen anahtarın yanı sıra, 50 metrekare büyüklüğünde tonozlu yapıya sahip bir saray kabul mekanı, su sarnıçları, su künkleri, 7 Müslüman mezarı ve çeşitli sivil mimari kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.

Buluntuların Önemi ve Koruma Süreci

Kazı ekibi, toprak altında uzun yıllar kalan anahtar ve diğer taşınır kültür varlıklarının şu anda laboratuvar işlemleri, belgeleme ve fotoğraflama aşamalarından geçtiğini belirtti. Elde edilen bu eserler, tamamlanan işlemlerin ardından Ahlat Müzesi'ne teslim edilecek. Bitlis Kalesi Kazı ve Müze Temsilcisi Azad Örmek, bu yıl kazılarda oldukça fazla sayıda kültürel varlığın açığa çıktığını ifade etti.

Anahtarın Tarihsel Değeri

Örmek, kazıda keşfedilen anahtarın, sivil mimariye ait anahtarlardan farklı olduğunu ve fiziksel boyutu ile çift dişli yapısı nedeniyle oldukça önemli olduğunu vurguladı. 15-16. yüzyıllara tarihlenen saraya kabul mekanının ve anahtarın detaylı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra, kalede basit bakım, onarım ve çevre düzenleme işlemlerinin yapılacağı ifade edildi.

Bitlis Kalesi'nde devam eden kazı çalışmaları, hem bölgenin tarihine ışık tutmakta hem de arkeoloji alanında önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bulgular, geçmişe dair yeni bilgiler sunarak, yerel ve ulusal düzeyde büyük ilgi uyandırmaktadır.