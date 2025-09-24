Dolar
41,4702 %0,23
Euro
48,7151 %0,43
Gram Altın
5.018,82 % 0,19
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Bitlis Kalesi'nde Tarihi Keşif: Ana Giriş Kapısında Bulunan Hazine

Bitlis Kalesi'nde Tarihi Keşif: Ana Giriş Kapısında Bulunan Hazine

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Bitlis Kalesi'nde Tarihi Keşif: Ana Giriş Kapısında Bulunan Hazine
Okunma Süresi: 2 dk

Bitlis Kalesi'nde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, kalenin ana giriş kapısında önemli bulgular ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Ahlat Müzesi başkanlığında yürütülen çalışmalarda, 29 santimetre uzunluğunda çift dişli bir demir anahtar ve tonozlu bir saray kabul mekanı keşfedildi. Bu bulgular, bölgenin tarihine dair yeni bilgiler sunması açısından büyük önem taşıyor.

Kazı Çalışmalarının Detayları

Bitlis Eren Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Karasu'nun bilimsel danışmanlığında yürütülen kazılar, kalenin güney bölümünde yoğunlaştırıldı. Bu süreçte, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen anahtarın yanı sıra, 50 metrekare büyüklüğünde tonozlu yapıya sahip bir saray kabul mekanı, su sarnıçları, su künkleri, 7 Müslüman mezarı ve çeşitli sivil mimari kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.

Buluntuların Önemi ve Koruma Süreci

Kazı ekibi, toprak altında uzun yıllar kalan anahtar ve diğer taşınır kültür varlıklarının şu anda laboratuvar işlemleri, belgeleme ve fotoğraflama aşamalarından geçtiğini belirtti. Elde edilen bu eserler, tamamlanan işlemlerin ardından Ahlat Müzesi'ne teslim edilecek. Bitlis Kalesi Kazı ve Müze Temsilcisi Azad Örmek, bu yıl kazılarda oldukça fazla sayıda kültürel varlığın açığa çıktığını ifade etti.

Anahtarın Tarihsel Değeri

Örmek, kazıda keşfedilen anahtarın, sivil mimariye ait anahtarlardan farklı olduğunu ve fiziksel boyutu ile çift dişli yapısı nedeniyle oldukça önemli olduğunu vurguladı. 15-16. yüzyıllara tarihlenen saraya kabul mekanının ve anahtarın detaylı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra, kalede basit bakım, onarım ve çevre düzenleme işlemlerinin yapılacağı ifade edildi.

Bitlis Kalesi'nde devam eden kazı çalışmaları, hem bölgenin tarihine ışık tutmakta hem de arkeoloji alanında önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bulgular, geçmişe dair yeni bilgiler sunarak, yerel ve ulusal düzeyde büyük ilgi uyandırmaktadır.

#Bitlis
#Kazı Çalışması
#Tarih
TÜİK: Güven Endeksi Hizmet Sektöründe Azaldı, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektöründe Arttı
TÜİK: Güven Endeksi Hizmet Sektöründe Azaldı, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektöründe Arttı
#Gündem / 24 Eylül 2025
Ünlü Oyuncu Claudia Cardinale 87 Yaşında Hayatını Kaybetti
Ünlü Oyuncu Claudia Cardinale 87 Yaşında Hayatını Kaybetti
#Magazin / 24 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Erzincan'da Ceviz Hasadı Başladı: Kilosu 200 Liraya Satılıyor
Erzincan'da Ceviz Hasadı Başladı: Kilosu 200 Liraya Satılıyor
Gündem
Kıskanmak Dizisi Nalan Kimdir? Beril Pozam’ın Rolü ve Hikayesi
Kıskanmak Dizisi Nalan Kimdir? Beril Pozam’ın Rolü ve Hikayesi
Trump ve Erdoğan'ın Yan Yana Görüntüsü Dikkat Çekti
Trump ve Erdoğan'ın Yan Yana Görüntüsü Dikkat Çekti
Furkan Yavuz'un Ölümü: Belçika'da Organize Suç Dünyasında Şok Gelişme
Furkan Yavuz'un Ölümü: Belçika'da Organize Suç Dünyasında Şok Gelişme
8. Sınıflar Dikkat! 2026 LGS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
8. Sınıflar Dikkat! 2026 LGS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
Geri Ödemesiz 20 Bin TL Avans Kampanyası Başladı!
Geri Ödemesiz 20 Bin TL Avans Kampanyası Başladı!
Serdar Yağbasan'ın Vefatı: Eğitim Dünyasında Derin Bir Kaybın Ardından
Serdar Yağbasan'ın Vefatı: Eğitim Dünyasında Derin Bir Kaybın Ardından
Demet Sabancı Çetindoğan'dan Yalıda Özel Davet: Katılımcılar Belli Oldu
Demet Sabancı Çetindoğan'dan Yalıda Özel Davet: Katılımcılar Belli Oldu
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft