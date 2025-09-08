Başkentte Gök Gürültülü Sağanak Etkili Oldu

ANKARA (AA) - Ankara'da öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, kenti etkisi altına alarak günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Yağış, özellikle bazı bölgelerde yoğunlaşarak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına yol açtı. Vatandaşlar, yağıştan korunmak amacıyla otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Yağışın Etkileri ve Alınan Önlemler

Şiddetli yağışın ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin tahliye edilmesi için hızlı bir şekilde çalışmalar başlattı. Trafik ekipleri de sürücüleri olası aksamalara karşı uyararak, güvenli sürüş koşullarının sağlanmasına yönelik önlemler aldı. Kentin bazı noktalarında trafik akışında aksamalar meydana gelirken, sürücüler dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi.

Olaylar ve Çalışmalar

Gölbaşı ilçesinde meydana gelen olaylarda, Seğmenler Mahallesi'nde bulunan bir binanın istinat duvarı, aşırı yağışın etkisiyle yıkıldı. Bu durum, çevredeki vatandaşlarda korku ve endişeye yol açtı. Ayrıca, Çankaya ilçesi Dikmen Vadisi'nde dere suyunun taşması sonucunda bir otomobil ve bir minibüs selde mahsur kaldı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, bu araçların dere yatağından çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışların özellikle belirli bölgelerde yoğunlaşması, hem altyapı hem de ulaşım açısından sorunları beraberinde getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgedeki hava durumuyla ilgili güncel bilgileri paylaşıp, vatandaşları olası sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Ankara'daki yağışların devam edip etmeyeceği ise ilerleyen saatlerde yapılacak hava durumu değerlendirmeleri ile netlik kazanacak.