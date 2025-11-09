Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Dönüşü Açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle F-35 savaş uçakları ile ilgili yapılan görüşmelere değinen Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdikleri son görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti. “F-35 konusunda güzel adımlar attık. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile İlişkiler ve Karabağ Zaferi

Karabağ Savaşı'nın beşinci yılında Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği vurgulayan Erdoğan, “Karabağ zaferi sadece Azerbaycan'ın değil, Türk dünyasının bir zaferidir” diye konuştu. Türkiye'nin, 'İki devlet tek millet' anlayışıyla Azerbaycan'ın yanında yer aldığını ifade eden Erdoğan, Türk SİHA'larının bu süreçte önemli bir rol oynadığını belirtti. “Zafer sonrasında bölgede barış rüzgarları esiyor ve Türkiye olarak bundan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Gazze'ye Yardım Faaliyetleri

Gazze'deki insani yardım durumuna da değinen Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda aktif bir şekilde yardım gönderdiğini vurguladı. “17'nci iyilik gemimiz El-Ariş'e ulaştı. Ancak yardım koridorlarının kasıtlı olarak tıkandığını görmekteyiz” şeklinde konuştu. İnsani yardımın sadece bir yardım meselesi değil, aynı zamanda bir insanlık meselesi olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin Gazze’ye yönelik yardımlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Sığınmacılar ve Suriye'deki Durum

Suriye'deki sığınmacılar konusuna da değinen Erdoğan, Türkiye’nin bu konuda insani bir yaklaşım sergilediğini belirtti. “Biz ensarız, onlar muhacir” diyerek, sığınmacıların Türkiye’deki durumu ile ilgili olarak, kalifiye iş gücünün istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını açıkladı. Ayrıca, Suriye'deki konut yapımlarının sürdüğünü ve bu süreçte sığınmacıların geri dönüşlerinin hızlandığını ifade etti.

Diplomatik Çabalar ve Sudan

Sudan'daki iç savaş ve Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Sudan halkının Türkiye'den destek beklediğini ifade etti. “Sudan'daki her dram, bizim yüreğimizi parçalıyor. Türkiye, Sudan'ın huzur ve güvenliği için diplomatik gayretlerini sürdürecektir” diye belirtti.

F-16 ve Eurofighter Anlaşmaları

Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımlarına da değinen Erdoğan, Eurofighter ile ilgili olumlu gelişmeler kaydedildiğini ve bu alanda Katar ve Umman ile de görüşmeler yapıldığını açıkladı. F-16 ve F-35 konularında ise, Türkiye'nin hava envanterini güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Cumhur İttifakı'ndaki İlişkiler

Cumhur İttifakı içindeki ilişkilerin sağlam olduğunu belirten Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile irtibat kuracağını ve bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştireceğini ifade etti. “Aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil” dedi.

Erdoğan, son olarak ana muhalefet partisi CHP'nin eleştirilerine yanıt vererek, siyasetin seviyeli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti. “Biz, asla CHP'nin bizi çekmeye çalıştığı bu seviyeye inmeyiz” diyerek, siyasi tartışmaların daha yapıcı bir şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.