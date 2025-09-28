Bankalar Eylül Ayına Özel Promosyon Tutarlarını Güncelledi! Emeklilere Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?

Dolar
Yayınlanma
14
Bankalar, Eylül 2025 itibarıyla emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi. Kamu ve özel bankalar arasında artan rekabet, emekli promosyon tutarlarını rekor seviyelere çıkarırken, maaşını taşıyan emeklilere toplamda 30 bin TL’ye varan fırsatlar sunuluyor. Eylül ayı itibarıyla bankalar, emeklilere cazip promosyon paketleri ile dikkat çekiyor.

Bankaların Promosyonları Hakkında Detaylar

Yeni kampanyalar çerçevesinde TEB, Yapı Kredi, ING, Akbank, İş Bankası, Denizbank, Garanti, Vakıfbank ve Ziraat Bankası gibi önde gelen bankalar, çeşitli promosyon tutarları ile emeklilerin ilgisini çekiyor. Bazı bankalar, maaş promosyonunun yanı sıra ek ödüller ve belirli şartlar ile toplam ödemeleri 25-30 bin TL seviyelerine kadar çıkarma imkanı sağlıyor. Bankaların sunduğu promosyonlar arasında aşağıdaki tutarlar öne çıkıyor:

  • Akbank: 17.500 TL’ye varan promosyon (15.000 TL nakit + 2.500 TL chip-para)
  • İş Bankası: 24.000 TL’ye varan promosyon + 1.000 TL MaxiPuan
  • Garanti BBVA: 25.000 TL’ye varan promosyon fırsatı
  • TEB: Maaş bandına göre 21.000 TL’ye kadar promosyon
  • ING: 25.000 TL’ye kadar ek avantajlarla promosyon
  • Yapı Kredi: 27.000 TL’ye varan promosyon
  • Denizbank: 27.000 TL’ye kadar promosyon, ek ödemelerle 30.000 TL seviyesine yaklaşabiliyor
  • Ziraat Bankası: SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon
  • Vakıfbank: 12.000 TL’ye varan promosyon + ek alışveriş ödemeleri
  • Halkbank: 12.000 TL’ye kadar promosyon

Emekli Promosyonundan Nasıl Yararlanılır?

Emekliler, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyarak promosyon avantajından yararlanabilirler. Başvurular, banka şubeleri veya e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Bankalar, 3 yıl maaş taahhüdü karşılığında promosyon ödemelerini peşin olarak gerçekleştirmektedir. Mevcut bankasından promosyon alan emekliler, kalan tutarı geri ödeyerek başka bir bankaya geçiş yapma hakkına sahiptir.

EYT ve Yeni Emekliler İçin Promosyon Fırsatı

2025 yılı itibarıyla ilk defa maaş almaya başlayan emekliler ile EYT kapsamında emekli olan vatandaşlar da bu promosyon kampanyalarından yararlanma imkanına sahiptir. Bankaların yeni müşterilere sunduğu ek ödüller, promosyon tutarlarını daha da artırma olanağı sağlamaktadır. Bu durum, emeklilerin maaşlarını taşıma konusunda daha fazla tercih yapmalarına yol açmaktadır.

