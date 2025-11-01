Bakan Yerlikaya: “Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 550 bini buldu”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye’deki iç savaşın etkilerinin azalmasıyla birlikte Türkiye’den ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısının 550 bine ulaştığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, bu dönüşlerin, Suriye’de Esed rejiminin 8 Aralık 2022’de sona ermesinin ardından hızlandığını belirtti. Yerlikaya, “Türkiye artık terörsüz bir döneme adım atıyor. Barışın, güvenliğin ve huzurun egemen olduğu bir ülke inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kilis'te Teşkilat Buluşması

Kilis’te düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı’nın “Teşkilat Buluşması” programında konuşan Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin birlik ve kardeşlik temelinde yükseldiğini vurguladı. “Türk’üyle, Kürt’üyle aynı sofrada oturan, aynı bayrağın gölgesinde birleşen bir milletiz” diyen Yerlikaya, bu birlikteliği bozmaya çalışanlara karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti. Terörle mücadelede gelinen noktayı ise “Yarım asırdır milletimizin başına musallat olan terör belası artık sona eriyor. Vatan toprağımızın her karışında güvenliğin ve huzurun egemen olduğu bir Türkiye’yi hep birlikte inşa ediyoruz” sözleriyle özetledi.

Huzur ve Güvenliğin Önemi

Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü dayanağının huzur ve güvenlik olduğunu ifade eden Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak ülke genelinde etkin bir güvenlik sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. “Hudutta nöbet, sokakta devriye, siber dünyada 7/24 iz sürme var. Suçun peşindeyiz, suçluların ensesindeyiz, vatandaşımızın yanındayız” diyen Bakan, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele ettiğini vurguladı. “Çocuklarımızı, gençlerimizi ve geleceğimizi korumak için gece gündüz çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni Trafik Yasası Üzerine Açıklamalar

Bakan Yerlikaya, 2024 yılında Türkiye’de trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, yeni bir trafik yasası teklifi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. “Bu kadar canı yollarda kaybetmeye razı değiliz” diyen Yerlikaya, yeni yasayla birlikte trafik kurallarını ihlal edenlerin daha caydırıcı cezalarla karşılaşacağını belirtti. “Artık kimse keyfine göre yolu kapatamayacak, drift yapamayacak, makas atamayacak” ifadelerini kullanan Bakan, hedeflerinin “sıfır acı, sıfır kaza, sıfır can kaybı” olduğunu dile getirdi.

Güvenlik Güçlerine Yönelik Saldırılara Tepki

Polis, jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin milletin evlatları olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerine yönelik saldırılara sert bir dille karşılık verdi. “Onlara el kaldırmak, yalnızca polisimize değil, milletimizin onuruna el kaldırmaktır. Buna asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Suriyelilerin Gönüllü Dönüşleri

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetiminde insani değerleri ön planda tuttuğunu belirtti. Kilis’in bu süreçteki dayanışmasına dikkat çekerek, “Düzensiz göçün ne olduğunu en iyi Kilisli kardeşlerim bilir” ifadesini kullandı. Suriye’deki gelişmeler doğrultusunda, Türkiye’nin desteklediği gönüllü dönüşlerin hızlandığını vurgulayan Yerlikaya, “Bir yılda 550 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. 2016’dan bu yana ise bu sayı 1 milyon 290 bine ulaştı” şeklinde konuştu.