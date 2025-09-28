Dolar
Bakan Yerlikaya Duyurdu: Dinleme ve Görüntü Alma Cihazları Ele Geçirildi

Bakan Yerlikaya Duyurdu: Dinleme ve Görüntü Alma Cihazları Ele Geçirildi

Yayınlanma 14
14
Bakan Yerlikaya Duyurdu: Dinleme ve Görüntü Alma Cihazları Ele Geçirildi
Okunma Süresi: 2 dk

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara'da düzenlenen bir operasyonla internetten satışı yapılan dinleme ve görüntü alma cihazlarının ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleştirilen baskında, gizli dinleme ve kayıt cihazları satan şüpheli yakalandı. Ele geçirilen cihazlar arasında özel hayatın gizliliğini ihlal eden çeşitli düzenekler de bulunuyor. Toplamda 30 adet dinleme ve görüntü alma cihazı, 23 adet ses ve görüntü alma aparatı, 6 adet gümrük kaçağı el telsizi, 5 adet GPS takip cihazı ve 1 adet radar tespit cihazı operasyonla ele geçirildi.

İnternet Üzerinden Satış

Yapılan araştırmalara göre, şüpheli şahsın ele geçirilen cihazları internet üzerinden satışa sunduğu tespit edildi. Cihazların, yurt dışından gümrük kaçağı olarak getirildiği ve yasa dışı kayıt amaçları için hazır hale getirildiği belirlendi. Bu durum, özel hayatın gizliliği açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Önceki Olaylarla Benzerlik

Geçmişte, benzer cihazların çeşitli turistik konaklama tesislerinde ele geçirildiği belirtiliyor. Bu tür olaylar, güvenlik güçlerinin dikkatini çekerken, halk arasında da özel hayatın ihlali konusunda endişelere yol açmıştır. İçişleri Bakanlığı, bu tür yasadışı faaliyetlerle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Ele geçirilen cihazların ve gözaltına alınan şahsın durumu, güvenlik birimleri tarafından incelenmeye devam ediyor. Bakan Yerlikaya, vatandaşların özel hayatlarının korunması adına yürütülen bu tür operasyonların önemini vurgulayarak, gerekli adımların atılacağını belirtti.

