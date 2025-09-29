Bahadır Erdem Kimdir? Hukukçu, Akademisyen ve Siyasetçi

Prof. Dr. Bahadır Erdem, Türkiye’nin saygın hukukçularından biri olarak akademik ve siyasi kariyeriyle dikkat çekmektedir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde profesör unvanına sahip olan Erdem, milletlerarası özel hukuk alanındaki çalışmalarıyla tanınmakta ve İYİ Parti’deki genel başkan yardımcılığı ile CHP’ye geçişiyle gündeme gelmektedir. Ayrıca, UNIDROIT ve çeşitli kuruluşlardaki üyelikleri ile hukuk camiasında önemli bir yer edinmiştir.

Erken Yaşam ve Eğitim

Bahadır Erdem, 24 Nisan 1966 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitimini 1983 yılında TED Ankara Koleji’nde tamamlayan Erdem, ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini 1987 yılında bitirmiştir. Eğitim hayatına devam eden Erdem, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde özel hukuk alanında 1991 yılında yüksek lisans ve 1998 yılında doktora derecesini almıştır. Yüksek lisans tezi "Türk Milletlerarası Usul Hukuku’nda Tebligat", doktora tezi ise "Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk" konularını kapsamaktadır.

Akademik Kariyer ve Başarılar

Bahadır Erdem, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak akademik kariyerine adım atmıştır. 2005 yılında doçent unvanını elde eden Erdem, 2010 yılında profesör unvanına yükselmiştir. Halen aynı fakültede Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı’nda görevine devam etmektedir. Ayrıca, uluslararası ticari uyuşmazlıklar konusunda Uluslararası Ticaret Odası (ICC) hakemi olarak görev alırken, milletlerarası tahkim alanında da önemli bir rol üstlenmektedir. 2014-2019 yılları arasında UNIDROIT Yönetim Konseyi’nde Türkiye’yi temsil eden ilk resmi üye olarak görev yapmış ve şu anda onursal üye statüsündedir. Erdem, 2004-2010 yılları arasında Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu’nda da bulunmuştur.

Siyasi Kariyer

Bahadır Erdem’in siyasi kariyeri, 20 Eylül 2020 tarihinde İYİ Parti’ye katılmasıyla başlamıştır. Parti içinde Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaparken, 1 Ekim 2020’den itibaren 10 Kasım 2023’e kadar İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Bu tarihten sonra partiden ayrılarak 7 Mayıs 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılmıştır. Ayrıca, 2000’li yıllarda 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un hazırlanmasında Adalet Bakanlığı Komisyonu üyesi olarak katkı sağlamış ve kanunun bazı hükümlerini kaleme almıştır.

Üyelikler ve Eserler

Prof. Dr. Bahadır Erdem, UNIDROIT Onursal Üyeliği, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Danışma Kurulu Üyeliği, Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Aile Hukuku Derneği Kurucu Üyeliği ve TÜSİAD üyeliği gibi önemli kuruluşlarda aktif olarak yer almaktadır. İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Erdem, aynı zamanda Melek Yatırımcılar Derneği’nin kurucuları arasında bulunmaktadır. Akademik alanda "Türk Vatandaşlık Hukuku" (2010), "Milletlerarası Özel Hukuk" (2007) ve "Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk" (2002) gibi eserleriyle hukuk literatürüne katkıda bulunmuştur. Bahadır Erdem, hukuk, akademi ve siyaset alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’de tanınan bir isim olarak öne çıkmaktadır. Milletlerarası özel hukuk alanındaki uzmanlığı ve siyasi katkıları, kariyerinin en önemli unsurlarını oluşturmaktadır.