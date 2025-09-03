Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı

İstanbul’da devam eden yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında bu sabah Avcılar Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi’ne eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Avcılar Belediyesi’nde Gözaltılar

Operasyonun Avcılar ayağında, Belediye Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan’ın da aralarında bulunduğu bazı çalışanların gözaltına alındığı öğrenildi. Yetkililer, belediyede yapılan aramalarda çok sayıda belge ve dijital materyale el konulduğunu, ihalelerde usulsüzlük şüphesinin bulunduğunu açıkladı.

Beşiktaş Belediyesi de İncelemede

Operasyonun bir diğer adresi Beşiktaş Belediyesi oldu. Burada da çeşitli birimlerde görev yapan personellere yönelik gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca belediyeye ait bazı ihale dosyaları ve resmi evrakların da incelemeye alındığı bildirildi.

Soruşturmanın özellikle son yıllarda yapılan bazı ihalelerdeki usulsüzlük iddiaları üzerine yoğunlaştığı kaydedildi.

Avcılar Belediye Başkanı Çaykara Tutuklanmıştı

Aynı soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Çaykara hakkında kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlamaları bulunuyor.

Gözler İBB’ye Çevrildi

Soruşturmanın yalnızca Avcılar ve Beşiktaş ile sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. İddialara göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bazı birimlerinde de inceleme yürütülüyor. Önümüzdeki günlerde yeni gözaltıların olabileceği ifade ediliyor.