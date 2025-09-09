Apple, 9 Eylül'de iPhone 17 Serisi ve Diğer Yeni Ürünleri Tanıtacak

Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği büyük etkinlik için geri sayımını sürdürüyor. 9 Eylül Salı günü TSİ 20:00'de başlayacak olan etkinlikte, iPhone 17 serisi, yeni Apple Watch modelleri, AirPods Pro 3 gibi birçok yeni ürün tanıtılacak. Ayrıca, Apple'ın etkinlikte sürpriz ürünler de duyurması bekleniyor.

iPhone 17 Serisi

Apple, bu yıl iPhone 17 serisi ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Standart iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modellerinin yanı sıra, süper ince bir model olan iPhone 17 Air'ın da tanıtılması bekleniyor. Bu model, neredeyse on yıldır uygulanan en büyük tasarım değişikliği olarak öne çıkıyor. Henüz resmi adı belirlenmese de, iPhone 17 Air'in yaklaşık 5,5 mm kalınlığında olması planlanıyor. Bu, mevcut iPhone 16 modelinden 2 mm daha ince bir yapı sunacak.

iPhone 17 Air, 48 megapiksellik tek lensli arka kamera ve 24 megapiksellik ön kamera ile donatılacak. 6,6 inç ekran boyutuna sahip olan bu model, tüm iPhone 17 serisinde 120Hz ProMotion yenileme hızını destekleyecek. Ayrıca, Apple’ın tüm ekranları LTPO OLED teknolojisine geçiş yapması bekleniyor.

iPhone 17 Pro ve iPhone 17

iPhone 17 Pro modeli ise, daha dayanıklı bir yapıyla gelerek alüminyum çerçeveye geçiş yapacak. Bu, cihazın dış görünümünü önemli ölçüde değiştirecek. Ayrıca, kamera çıkıntısında da yenilikler bekleniyor; yatay bir tasarıma geçileceği öngörülüyor. Renk seçenekleri arasında turuncu, koyu mavi ve gri gibi tonlar yer alacak.

Standart iPhone 17’nin ekranı ise 6,3 inç olacak ve daha geniş bir görüntü alanı sunacak. Ayrıca, bu model de 120Hz ProMotion yenileme hızını destekleyecek. 3nm üretim süreci ile geliştirilen A19 çipinin kullanılması planlanıyor.

Yeni Apple Watch Modelleri

Etkinlikte tanıtılacak bir diğer ürün grubu ise Apple Watch modelleri. Apple Watch Ultra 3, daha parlak bir ekran ve güncellenmiş S11 çipi ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu model, uydu bağlantısı özelliği ile acil durumlarda mesaj gönderme imkanı sağlayacak. Ayrıca, tansiyon ölçümü teknolojisinin de üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Apple Watch Series 11 ise, benzer özelliklerle birlikte 5G bağlantı desteği ve daha büyük ekran tasarımı ile dikkat çekecek. Mevcut SE modelinin güncellenmesiyle daha modern bir görünüm kazanması bekleniyor.

AirPods Pro 3 ve Diğer Aksesuarlar

Etkinlikte AirPods Pro 3'ün de tanıtılması planlanıyor. Bu modelin güncellenmiş bir tasarıma sahip olması ve yeni bir çip ile ses kalitesinin artırılması bekleniyor. Ayrıca, kulaklıkların tasarımında yapılacak küçük değişikliklerle birlikte taşınabilirliğin artırılması hedefleniyor.

Apple, etkinlikte yeni Qi 2.2 kablosuz şarj desteğine sahip silikon kılıflar da tanıtacak. Bu yeni standardın, uyumlu kablosuz şarj cihazlarında 25W'a kadar hız sunması öngörülüyor.

Apple, 9 Eylül etkinliğinde aynı zamanda iOS 26 ve diğer işletim sistemlerinin çıkış tarihlerini de açıklayacak. Etkinliğin detayları, Apple’ın resmi web sitesinde, YouTube’da ve Apple TV uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak. Ayrıca, Gazeteoksijen.com üzerinden de takip edilebilecek.