Ankara'nın Duayen İsmi Taki Doğan Kimdir? Neden Öldü?

Türk medya dünyasının önemli isimlerinden biri olan Taki Doğan, akciğerindeki atardamar tıkanıklığı nedeniyle 2019 yılında 68 yaşında yaşamını yitirdi. Ortadoğu Gazetesi’nin başyazarı ve Habertürk’ün eski Ankara Temsilcisi olarak tanınan Doğan, gazetecilik kariyeri boyunca birçok önemli yayın kuruluşunda görev alarak sektörde iz bırakmayı başarmıştır.

Taki Doğan'ın Hayatı ve Kariyeri

1951 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dünyaya gelen Taki Doğan, eğitim hayatına Ankara'da başladı. Genç yaşlarda gazetecilikle ilgilenmeye başlayan Doğan, profesyonel kariyerine Milliyet Gazetesi'nde adım attı. Ardından Güneş Gazetesi'nde haber merkezinde görev alarak adını duyuran Doğan, bu süreçte mesleki yeteneklerini geliştirdi. Hızla yükselen kariyeri onu Habertürk Televizyonu’nun Ankara Temsilciliği'ne kadar taşıdı ve burada televizyon gazeteciliğinde önemli projelere imza attı.

Doğan, aynı zamanda Sabah Gazetesi ve Tv Em'de de çalışarak hem yazılı basında hem de ekranlarda etkili bir gazeteci kimliği geliştirdi. Özellikle siyasi kulis bilgileri ve perde arkası analizleriyle tanınması, onu basın çevrelerinde "Ankara’nın kıdemli gazetecilerinden biri" olarak saygı görmesini sağladı. Son yıllarında Ortadoğu Gazetesi’nde başyazarlık ve Ankara temsilciliği görevini üstlenen Doğan, bu dönemde de etkili çalışmalara imza atmıştır.

Hastalığı ve Vefatı

Taki Doğan, son döneminde akciğerindeki ciddi tıkanıklık nedeniyle tedavi görüyordu. Başkent Hastanesi’nde süren tedavi sürecine rağmen, 2019 yılında yaşamını yitirdi. 68 yaşında aramızdan ayrılan Doğan’ın vefatı, hem meslektaşları hem de medya camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Uzun yıllar boyunca gazetecilik alanında sergilediği başarılı performans, onun unutulmaz isimlerden biri olarak anılmasını sağladı.