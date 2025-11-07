Ankara'da 7 Kasım Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgiler

7 Kasım tarihinde Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan açıklamalara göre, bu kesintiler bazı mahallelerde şebeke arızaları nedeniyle gerçekleşecek. Vatandaşlar, hangi bölgelerde elektrik kesintisi olacağını ve bu kesintilerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler

Doğrudan BAŞKENTEDAŞ'tan alınan bilgilere göre, 7 Kasım'da özellikle Çankaya, Keçiören, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde elektrik kesintileri planlanmaktadır. Bu ilçelerdeki vatandaşlar, kesintilerin süresi ve etkilenen mahalleler hakkında detaylı bilgilere ulaşmaya çalışıyor.

Çankaya'da Elektrik Kesintisi Detayları

Çankaya ilçesinde, özellikle Çamlıtepe Mahallesi'nde Cemal Gürsel Sokak bölgesinde meydana gelen şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanıyor. Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yakupabdal Mahallesi'nde de benzer bir durum söz konusu; burada da elektrik kesintisi yaşanmakta. Beytepe Mahallesi'nde ise Orhangazi Sokak, 1640.Sokak ve 5534.Sokak çevresindeki arızalar nedeniyle enerji verilemiyor.

Diğer Etkilenen Mahalleler

Yaşamkent Mahallesi'ndeki 3222., 3272. ve 3038.Sokaklar'da meydana gelen arızalar nedeniyle de elektrik kesintisi yaşanmakta. Kırkkonaklar Mahallesi'nde 3038., 386. ve 450.Sokaklar'da aynı şekilde şebeke arızaları bulunmaktadır. Bu bölgelerde de onarım çalışmaları devam ediyor ve enerji, en kısa sürede sağlanmaya çalışılmakta. Ayrıca, Mutlukent Mahallesi'nde 450.Sokak ve Dumlupınar Sokak çevresinde de kesintiler yaşanıyor.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde ise birçok sokakta şebeke arızaları tespit edilmiştir. Bu sokaklar arasında Dumlupınar Sokak, 2117., 2110., 2113., 2109., 2111., 2114., 2107., 2105., 2099., 2084., 2085., 2094., 2086., 2087. ve 2088.Sokaklar yer alıyor. Ekiplerin bu bölgelerde yoğun bir şekilde çalıştığı ve elektriklerin en kısa sürede geri verileceği belirtiliyor.

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında güncel bilgiler almak isteyen vatandaşlar, BAŞKENTEDAŞ'ın resmi duyurularını takip etmeye devam edebilirler. Elektrik kesintilerinin süresi ve etkilediği bölgelerle ilgili olarak yapılan açıklamalara göre, çalışmalar tamamlandığında enerji yeniden sağlanacaktır.