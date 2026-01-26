Altın Rekor Kırdı: Ons Fiyatı 5 Bin Doları Aştı

Altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD yönetimine yönelik artan güvensizlik ile birlikte tarihi bir zirveye ulaşarak, 26 Ocak 2026 itibarıyla ons altın fiyatı 5.076 doları geçti. Bu gelişme, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından dikkatle izlenirken, iç piyasalarda da gram altın 7.000 lirayı aşarak rekor seviyelere ulaştı.

Tarihi Rekor: 5 Bin Dolar Seviyesi Aşıldı

Jeopolitik gerilimlerin artması ve ABD yönetimine olan güvenin sarsılması, altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Pazartesi günü itibarıyla ons altın, tarihinde ilk kez 5.000 dolar seviyesini aşarak 5.076,21 dolar seviyesine ulaştı. Bu durum, piyasalarda yatırımcıların altına olan ilgisini artırdı ve fiyatların daha da yükselmesine sebep oldu.

Gram Altın 7.000 TL Sınırını Geçti

İç piyasalarda da benzer bir yükseliş gözlemlendi. Gram altın fiyatı 7.077,94 TL'den satılmaya başlanırken, çeyrek altın 11.742,00 TL, yarım altın 23.483,00 TL, tam altın ise 46.195,63 TL seviyesine yükseldi. Cumhuriyet altını fiyatı da 46.787,00 TL olarak belirlendi. Gremse altın ise 115.843,35 TL'den işlem görüyor. Bu fiyat artışları, yatırımcıların altın alımına yönelmesine neden oluyor.

Piyasalarda Tedirgin Bekleyiş

Uzmanlar, küresel piyasalarda yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizliklerin altın talebini artırdığını ifade ediyor. Bu durum, altın fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunurken, dalgalanmaların da yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Kısa vadede altındaki yükselişin sürebileceği ancak yatırımcıların temkinli olması gerektiği vurgulanıyor.

Yatırımcılar, “Gram altın, çeyrek altın, ons altın bugün ne kadar?” sorusunun yanıtını yakından takip ederken, döviz kurundaki dalgalanmaların da altın fiyatları üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor. Piyasalardaki bu hareketlilik, yeni fiyatlamaları beraberinde getirebilir.