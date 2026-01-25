Reha Öz'ü Kaybettik

Türk basınının önemli isimlerinden biri olan Reha Öz, 78 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi'nde haber müdürü olarak görev yapan Öz, mesleki kariyerine birçok başarı ve ödül sığdırmış bir gazeteci olarak tanınıyordu. Basın dünyasında “Reha Ağabey” olarak bilinen Öz, geride bıraktığı eserleri ve meslektaşlarıyla olan güçlü bağlarıyla anılacak.

Gazetecilik Kariyeri

Reha Öz, gazetecilik kariyerine 1970 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde başladı. 1985 yılına kadar bu kurumda çeşitli görevlerde bulunarak tecrübe kazandı. 1985'te Hürriyet Gazetesi'ne geçerek, 2000 yılına kadar burada haber müdürlüğü yaptı. Öz, bu süreçte birçok önemli habere imza atarak, Türk basınının şekillenmesine katkıda bulundu. Özellikle haber yazımı ve editörlük alanında gösterdiği başarılar, meslektaşları tarafından takdirle karşılandı.

Emeklilik Dönemi ve Mirası

Emekli olduktan sonra Aydın’ın Didim ilçesine yerleşen Reha Öz, burada huzurlu bir yaşam sürdürdü. Hayatının son yıllarında, iki oğluna birçok ödül ve yazdığı kitapları miras bıraktı. Öz'ün kaleme aldığı eserler, gazetecilik alanındaki deneyimlerini ve gözlemlerini içeriyor. Bu kitaplar, hem genç gazetecilere ilham kaynağı olmayı hem de mesleğin önemini vurgulamayı hedefliyor.

Reha Öz, mesleki hayatı boyunca birçok ödül kazanmış ve gazetecilik standartlarının yükselmesine katkıda bulunmuş bir isim olarak Türk basınında derin izler bıraktı. Onun kaybı, yalnızca ailesi ve sevenleri için değil, aynı zamanda Türk gazeteciliği için de büyük bir kayıptır.