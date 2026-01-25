Dolar
43,3725 %0.25
Euro
51,3279 %0.73
Gram Altın
6.945,51 % 1,57
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Reha Öz'ü Kaybettik

Reha Öz'ü Kaybettik

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Reha Öz'ü Kaybettik
Okunma Süresi: 2 dk

Türk basınının önemli isimlerinden biri olan Reha Öz, 78 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi'nde haber müdürü olarak görev yapan Öz, mesleki kariyerine birçok başarı ve ödül sığdırmış bir gazeteci olarak tanınıyordu. Basın dünyasında “Reha Ağabey” olarak bilinen Öz, geride bıraktığı eserleri ve meslektaşlarıyla olan güçlü bağlarıyla anılacak.

Gazetecilik Kariyeri

Reha Öz, gazetecilik kariyerine 1970 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde başladı. 1985 yılına kadar bu kurumda çeşitli görevlerde bulunarak tecrübe kazandı. 1985'te Hürriyet Gazetesi'ne geçerek, 2000 yılına kadar burada haber müdürlüğü yaptı. Öz, bu süreçte birçok önemli habere imza atarak, Türk basınının şekillenmesine katkıda bulundu. Özellikle haber yazımı ve editörlük alanında gösterdiği başarılar, meslektaşları tarafından takdirle karşılandı.

Emeklilik Dönemi ve Mirası

Emekli olduktan sonra Aydın’ın Didim ilçesine yerleşen Reha Öz, burada huzurlu bir yaşam sürdürdü. Hayatının son yıllarında, iki oğluna birçok ödül ve yazdığı kitapları miras bıraktı. Öz'ün kaleme aldığı eserler, gazetecilik alanındaki deneyimlerini ve gözlemlerini içeriyor. Bu kitaplar, hem genç gazetecilere ilham kaynağı olmayı hem de mesleğin önemini vurgulamayı hedefliyor.

Reha Öz, mesleki hayatı boyunca birçok ödül kazanmış ve gazetecilik standartlarının yükselmesine katkıda bulunmuş bir isim olarak Türk basınında derin izler bıraktı. Onun kaybı, yalnızca ailesi ve sevenleri için değil, aynı zamanda Türk gazeteciliği için de büyük bir kayıptır.

#Gazeteci
#Ahmet Reha Öz
#Hürriyet
Haldun Dormen Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haldun Dormen Son Yolculuğuna Uğurlandı
#Gündem / 25 Ocak 2026
Tarkan’ın İstanbul Konserlerinden Servet Kazanacağı İddia Edildi: İşte O Rekor Rakam!
Tarkan’ın İstanbul Konserlerinden Servet Kazanacağı İddia Edildi: İşte O Rekor Rakam!
#Magazin / 25 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Ankara'da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Tırdaki Kepçe Köprüye Takılarak Yola Düştü
Ankara'da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Tırdaki Kepçe Köprüye Takılarak Yola Düştü
Gündem
Ordu TOKİ Kura Tarihleri ve Detayları Açıklandı
Ordu TOKİ Kura Tarihleri ve Detayları Açıklandı
Sakallı Akbaba, Dron Kamerasıyla Görüntülendi
Sakallı Akbaba, Dron Kamerasıyla Görüntülendi
Survivor Ramazan Kimdir? Ramazan Sarı Kaç Yaşında, Nereli?
Survivor Ramazan Kimdir? Ramazan Sarı Kaç Yaşında, Nereli?
Kamer Genç Kimdir? Siyasi Kariyeri ve Hayat Hikayesi
Kamer Genç Kimdir? Siyasi Kariyeri ve Hayat Hikayesi
Amasya’da 2 Bin 601 Sosyal Konutun Kura Çekimi Gerçekleşti
Amasya’da 2 Bin 601 Sosyal Konutun Kura Çekimi Gerçekleşti
Gupse Özay, Verdiği Kiloların Sebebini Açıklıyor
Gupse Özay, Verdiği Kiloların Sebebini Açıklıyor
Jeff Bezos’tan Uzayda Veri Merkezlerine Özel Uydu Ağı: TeraWave
Jeff Bezos’tan Uzayda Veri Merkezlerine Özel Uydu Ağı: TeraWave
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft