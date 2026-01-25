iOS 26.4 ile iPhone'lara Gelecek Yenilikler: Kişiselleştirilmiş Siri ve Yeni Emojiler Yolda

Apple, iOS 26.4 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcılarına önemli yenilikler sunmaya hazırlanıyor. Mart veya nisan aylarında piyasaya sürülmesi beklenen bu güncelleme, Google'ın Gemini yapay zeka teknolojisiyle entegre edilmiş daha kişiselleştirilmiş bir Siri deneyimi vaat ediyor. iOS 26.4 sürümünde yer alacak özellikler, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

iOS 26.4 Güncellemesi ve Beklentiler

Apple, henüz iOS 26.3 güncellemesini yayınlamamış olsa da, gözler iOS 26.4 sürümüne çevrilmiş durumda. Test süreçlerinin birkaç hafta içinde başlayacağı ve güncellemenin mart-nisan aylarında kullanıma sunulması öngörülüyor. Peki, bu yeni güncelleme ile iPhone'lara hangi yenilikler gelecek?

Kişiselleştirilmiş Siri Deneyimi

iOS 26.4 ile birlikte Siri'nin daha akıllı ve kullanıcı odaklı bir hale geleceği belirtiliyor. Apple ve Google arasındaki iş birliği sayesinde, Siri'nin Gemini yapay zekası ile entegre edilmesiyle, asistanın kullanıcıların kişisel bağlamlarını daha iyi anlayabileceği ve uygulama içindeki derinlemesine kontrolleri gerçekleştirebileceği ifade ediliyor. Ancak, bazı gelişmiş özelliklerin iOS 27'de yer alacağı iddiaları da gündemde. Örneğin, Apple'ın WWDC 2024 etkinliğinde, Siri'nin kullanıcının uçuş ve yemek rezervasyonlarını takip edebileceği bir demo sergilediği biliniyor.

Yeni Emojiler ile Genişleyen Kütüphane

iOS 26.4 güncellemesi, yeni emoji seçenekleriyle de dikkat çekecek. Unicode Konsorsiyumu tarafından onaylanan dokuz yeni emoji, iPhone klavyesinde yer alacak. Bu yeni emojiler arasında trombon, hazine sandığı, bozulmuş yüz, koca ayak (Sasquatch), dövüş bulutu, elma çöpü, orka (katil balina), bale dansçıları ve heyelan yer alıyor. Apple, geçmiş yıllarda da benzer güncellemelerle yeni emojileri kullanıma sunmuştu; bu nedenle güncellemenin zamanlaması sürpriz olmaktan çıkıyor.

Diğer Önemli Özellikler

Macworld tarafından yayımlanan raporlara göre, iOS 26.4 güncellemesi yalnızca Siri ve emojilerle sınırlı kalmayacak. Parolalar uygulamasında kayıtlı kredi kartı bilgilerinin artık üçüncü taraf uygulamalarda otomatik olarak doldurulabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Freeform uygulamasında klasör oluşturma imkanı ve Apple TV uygulaması için yeni bir spor katmanı üzerinde çalışıldığı da ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, AirPods kullanıcıları için "Hassas Dış Mekan Konumu" özelliği ve Apple ID girişlerinde cihaz bütünlüğünü kontrol eden yeni bir doğrulama sistemi de beklenen yenilikler arasında yer alıyor.

iOS 26.4'ün tüm özellikleri henüz kesinleşmemiş olsa da, lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Kullanıcılar, bu güncellemeyi sabırsızlıkla bekliyor.