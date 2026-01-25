Dolar
43,3725 %0.25
Euro
51,3279 %0.73
Gram Altın
6.945,51 % 1,57
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Sakallı Akbaba, Dron Kamerasıyla Görüntülendi

Sakallı Akbaba, Dron Kamerasıyla Görüntülendi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Sakallı Akbaba, Dron Kamerasıyla Görüntülendi
Okunma Süresi: 2 dk

Erzurum'un Uzundere ilçesinde gerçekleştirilen doğa çekimleri sırasında, nadir bulunan sakallı akbaba dron kamerasıyla görüntülendi. 1700 rakımda kaydedilen bu anlar, hem yırtıcı kuş türleri arasında önemli bir yer tutan bu türün özelliklerini gözler önüne serdi hem de bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha vurguladı.

Sakallı Akbabanın Özellikleri ve Davranışları

Sakallı akbaba, yırtıcı kuşlar arasında en büyük türlerden biri olarak bilinir. Özellikle yüksek irtifalarda yaşaması ve geniş kanat açıklığı ile dikkat çeker. Çekim sırasında, akbabanın drondan kaçmaması ve saldırgan bir tutum sergilemeden yan yana uçarak görüntü vermesi, izleyenler üzerinde büyük bir hayranlık bıraktı. Bu durum, sakallı akbabaların doğaya olan uyumunu ve insan yapımı araçlarla etkileşimlerini gözler önüne serdi.

Uzundere'nin Doğal Güzellikleri

Uzundere, sadece sakallı akbaba gibi nadir türlerin değil, aynı zamanda zengin bir yaban hayatının da evidir. Bölgenin doğal yapısı, çeşitli kuş türleri ve diğer vahşi yaşam formları için uygun bir habitat sunmaktadır. Yapılan bu doğa çekimleri, hem yerel ekosistemin korunması açısından önem taşımakta hem de biyolojik çeşitliliğin tanıtılmasını sağlamaktadır. Böylece, bölgenin tanınırlığı artmakta ve turizm potansiyeli güçlenmektedir.

Sonuç olarak, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki bu doğa çekimi, sadece sakallı akbabanın görüntülenmesiyle değil, aynı zamanda bölgenin doğal zenginliklerinin de bir kez daha gözler önüne serilmesiyle önemli bir olay olmuştur. Doğa ile insan arasındaki etkileşimi ve yaban hayatın korunmasının gerekliliğini hatırlatan bu tür etkinlikler, gelecekte daha fazla ilgi görecektir.

#Erzurum
#Uzundere
#Sakallı Akbaba
Survivor Ramazan Kimdir? Ramazan Sarı Kaç Yaşında, Nereli?
Survivor Ramazan Kimdir? Ramazan Sarı Kaç Yaşında, Nereli?
#Gündem / 25 Ocak 2026
Kamer Genç Kimdir? Siyasi Kariyeri ve Hayat Hikayesi
Kamer Genç Kimdir? Siyasi Kariyeri ve Hayat Hikayesi
#Gündem / 22 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
MHP ve DEM Parti Arasındaki Gerginlik Tırmanıyor
MHP ve DEM Parti Arasındaki Gerginlik Tırmanıyor
Gündem
Nice-Go Ahead Eagles Maçı İzle: Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Nice-Go Ahead Eagles Maçı İzle: Ne Zaman ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Amasya’da 2 Bin 601 Sosyal Konutun Kura Çekimi Gerçekleşti
Amasya’da 2 Bin 601 Sosyal Konutun Kura Çekimi Gerçekleşti
Gupse Özay, Verdiği Kiloların Sebebini Açıklıyor
Gupse Özay, Verdiği Kiloların Sebebini Açıklıyor
Jeff Bezos’tan Uzayda Veri Merkezlerine Özel Uydu Ağı: TeraWave
Jeff Bezos’tan Uzayda Veri Merkezlerine Özel Uydu Ağı: TeraWave
Hüseyin Eroğlu: "Deplasman, iç saha fark etmeden her maçı kazanmak için oynamak en önemli kriterimiz"
Hüseyin Eroğlu: "Deplasman, iç saha fark etmeden her maçı kazanmak için oynamak en önemli kriterimiz"
Cevdet Yılmaz'dan Yapay Zeka ve İstihdam Üzerine Önemli Açıklamalar
Cevdet Yılmaz'dan Yapay Zeka ve İstihdam Üzerine Önemli Açıklamalar
AB-ABD Ticaret Anlaşması Avrupa Parlamentosu Tarafından Askıya Alındı
AB-ABD Ticaret Anlaşması Avrupa Parlamentosu Tarafından Askıya Alındı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft