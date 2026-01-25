Ankara'da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Tırdaki Kepçe Köprüye Takılarak Yola Düştü

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen olay, büyük bir faciayı kıl payı önledi. Bir tırın dorsesinde bulunan kepçe, köprü altından geçişi sırasında köprüye çarparak yola düştü. Olay, hem sürücüler hem de çevredeki vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturdu.

Kaza Anı ve Sonrası

Edinilen bilgilere göre, Elmadağ ilçesi Samsun Yolu Kırıkkale yönünde seyir halinde olan tır, köprü altı geçişinde dorsesindeki kepçeyle birlikte köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kepçe, aniden yol ortasına düştü. O sırada arkadan gelen araçlar, durumu fark ederek ani fren yapma gereği duydu. Bu sayede, kazadan kıl payı kurtulmuş oldu. Olay anında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması, durumu daha da sevindirici kıldı.

Olay Yerinde Alınan Önlemler

Kepçenin yola düşmesiyle birlikte, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yol güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alırken, Samsun Yolu'nun Kırıkkale yönünde trafik kontrollü bir şekilde akmaya başladı. Yola düşen kepçenin kaldırılması için çalışmalar başlatıldı ve bu süreçte trafiğin akışı etkilenmemesi için çaba sarf edildi.

Trafik Aksaklıkları ve Çözüm Süreci

Kaza sonrası, yolda meydana gelen kısa süreli trafik aksaklıkları, ekiplerin hızlı müdahalesi ile en aza indirildi. Kepçenin kaldırılması için yapılan çalışmalar, trafiğin yeniden normal seyrine dönmesi açısından büyük önem taşıyordu. Olayın ardından, sürücülerin ve yol kullanıcılarının dikkatli olmaları gerektiği bir kez daha vurgulandı. Zira, köprü gibi yapılar altında geçişlerde dikkatli olunması, benzer kazaların önlenmesi adına kritik bir gereklilik teşkil ediyor.