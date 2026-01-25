Dolar
Fenerbahçe'ye Kötü Haber: İsmail Yüksek Sakatlandı

Fenerbahçe'ye Kötü Haber: İsmail Yüksek Sakatlandı

14
14
Fenerbahçe'ye Kötü Haber: İsmail Yüksek Sakatlandı
Süper Lig'de 19. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Ancak sarı-lacivertli ekibin bu önemli karşılaşmasında, beklenmedik bir sakatlık gelişmesi yaşandı. Maç öncesinde Edson Alvarez'in son dakika sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılması, Fenerbahçe'nin moralini olumsuz etkilerken, sahada da yeni bir sorun ortaya çıktı.

İsmail Yüksek'in Sakatlığı Maçın Seyrini Değiştirdi

Karşılaşmanın ilk yarısında, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu İsmail Yüksek, sakatlık geçirdi. 38. dakikada yaşadığı bu talihsiz durum sonucunda oyuna devam edemeyen Yüksek, yerini Fred'e bıraktı. Genç futbolcunun sakatlığı, Fenerbahçe teknik heyetinin stratejisini etkileyen bir faktör haline geldi. Oyunun akışı içinde Yüksek'in performansı ve maçta yarattığı etki, takımın genel başarısı açısından önemli bir unsurdu.

İsmail Yüksek'in durumu, Fenerbahçe camiasında endişeye yol açarken, genç oyuncunun sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz haftalarda takımın önemli bir parçası haline gelen Yüksek'in, ilerleyen günlerde yapılacak kontrollerin ardından ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı merakla bekleniyor. Fenerbahçe, bu sezonki hedefleri doğrultusunda kadro derinliğine ve oyuncularının sağlığına büyük önem veriyor. Dolayısıyla, Yüksek'in sakatlığının takım üzerindeki etkisi, önümüzdeki haftalarda daha da belirginleşecektir.

