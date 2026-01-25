Dolar
Ordu TOKİ Kura Tarihleri ve Detayları Açıklandı

Yayınlanma
14
Ordu TOKİ Kura Tarihleri ve Detayları Açıklandı
Okunma Süresi: 2 dk

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projeleri için kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. Ülke genelinde hayata geçirilecek olan bu projeler kapsamında, Ordu ili için 3 bin 334 konutun kura çekim tarihi merakla bekleniyor. Vatandaşlar, "Ordu TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta?" sorularının yanıtını arıyor.

Ordu TOKİ Kurası Ne Zaman Yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen süreçte, Ordu'da inşa edilecek konutlar için kura çekim tarihi belirlendi. TOKİ'nin resmi açıklamasına göre, Ordu TOKİ kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Bu tarihte, hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda kura işlemleri yapılacak.

Ordu TOKİ Kurası Saat Kaçta Başlayacak?

Ordu'daki TOKİ projelerini kapsayan kura çekimi, saat 11.00'de başlayacak. Kura işlemleri, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Katılımcılar, kura çekimini yerinde izleyebilecekleri gibi, ayrıca canlı yayın imkanı da bulacaklar.

Kura Çekimi Canlı Yayınlanacak

Kura çekimini salonda takip edemeyen vatandaşlar için TOKİ, kura çekimini resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlayacak. Bu sayede, tüm vatandaşlar süreci anlık olarak takip edebilecekler.

Kura Sonuçları Nereden Öğrenilecek?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Hak sahibi olan asil ve yedek adaylar, sonuçlara çevrimiçi olarak erişim sağlayabilecekler. Böylece, başvuran vatandaşlar, ilerleyen süreçte konut sahibi olma şanslarını öğrenebilecekler.

