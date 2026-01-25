Tarkan’ın İstanbul Konserlerinden Servet Kazanacağı İddia Edildi: İşte O Rekor Rakam!

İstanbul’da 7 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşan Mega Star Tarkan, sahne performansı kadar kazancı ile de dikkatleri üzerine çekti. Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen ve her akşam kapalı gişe oynayan konser serisi, magazin dünyasında "rekor kazanç" iddialarını da beraberinde getirdi.

Konser Başına 500 Bin Dolar Kazanç

Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında gündeme gelen iddialara göre, Tarkan, İstanbul'daki her bir konser için 500 bin dolar kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde sahnede ünlü komedyen Cem Yılmaz’ı ağırlayarak hayranlarına sürpriz yapan sanatçının, serinin 4. konseri için bu akşam yeniden sahne alması bekleniyor. Tarkan’ın performansı, müzikseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

8 Konser Sonunda 173 Milyon TL Kazanç

Şimdiye kadar 3 başarılı konser gerçekleştiren Mega Star’ın takvimi Ocak ayı sonuna kadar oldukça yoğun. Tarkan; 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde de sahne alarak toplamda 8 konserlik seriyi tamamlayacak. Eğer ortaya atılan rakamlar doğruysa, ünlü sanatçı bu seri sonunda toplamda 4 milyon dolar kazanmış olacak. Güncel döviz kurlarıyla hesaplandığında bu rakamın yaklaşık 173 milyon 500 bin TL'ye tekabül ettiği belirtiliyor. Bu kazanç, Türkiye müzik piyasasında uzun süre konuşulacak bir rekor olarak değerlendiriliyor.

Tarkan İstanbul Konser Takvimi

Konser tarihleri ve durumları şu şekildedir:

24 Ocak İstanbul - Planlanan

27 Ocak İstanbul - Planlanan

30 Ocak İstanbul - Planlanan

31 Ocak İstanbul - Final

Tarkan'ın bu dev bütçeli konser serisi, sadece sanatçının popülaritesini değil, aynı zamanda Türkiye eğlence sektöründeki ekonomik hareketliliği de gözler önüne seriyor. Mega Star’ın konserleri, müzik endüstrisindeki dinamikleri yeniden şekillendirirken, hayranlarının da ilgisini artırmaya devam ediyor.