Haldun Dormen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haldun Dormen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yayınlanma
14
Haldun Dormen Son Yolculuğuna Uğurlandı
Okunma Süresi: 2 dk

Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen, 21 Ocak'ta hayatını kaybetti. 97 yaşındaki sanatçı, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bugün Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile sevenlerine veda etti.

Haldun Dormen'in Sanat Hayatı ve Katkıları

Haldun Dormen, tiyatro, oyunculuk, yönetmenlik ve eğitmenlik alanlarında önemli bir kariyere sahipti. Bu yıl sanat hayatının 72. yılını kutlayan Dormen, Devlet Sanatçısı unvanına da sahipti. 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla onurlandırılmış, pek çok festivalden onur ödülleri almıştır. Tiyatro dünyasına yaptığı katkılarla genç nesillere ilham vermiştir.

Cenaze Törenine Katılım

Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İstanbul Valisi Davut Gül, Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen ve sanat camiasından birçok isim katıldı. Törende taziyeleri, Dormen'in oğlu ve ailesi kabul etti. Haldun Dormen'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze Törenindeki Gelişmeler

Cenaze törenine katılan sanatçı İzzet Günay, tören sırasında rahatsızlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Günay’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Törende oyuncu Halit Ergenç, Haldun Dormen'in yaşamı boyunca birçok insana dokunduğunu ve Türk tiyatrosuna büyük katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Sanatçının Anısına Duygusal Paylaşımlar

Oyuncu Engin Yüksel, törenin Haldun Dormen'in "veda oyununun provası" olduğunu belirtti. Haldun Dormen'in hiçbir zaman ayrılmayacağını ve izlemeye devam edeceğini dile getirdi. Diğer bir sanatçı Gürkan Uygun ise, Haldun Dormen ile birlikte çalışma fırsatına sahip olmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu vurguladı. Dormen’in her zaman cesaret verdiğini ve zarafetini örnek aldığını ifade etti.

