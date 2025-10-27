Altın Fiyatları Canlı Takip 27 Ekim 2025

27 Ekim 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar ve piyasalar tarafından dikkatle izleniyor. ABD'de açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin, Fed'in faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri güçlendirmesi, altın piyasasında dalgalanmalara yol açtı. Geçtiğimiz hafta Cuma günü değer kayıplarını azaltan altın, hafta içindeki teknik düzeltmeler ve kâr satışları nedeniyle kayıplarını tam olarak telafi edemedi. Ancak ons altın, üst üste dokuz hafta süren yükselişin ardından, onuncu haftada değer kaybetmesine rağmen 4,381.55 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Güncel Altın Fiyatları

Yurt içinde gram altın fiyatları da ons altındaki yükselişten etkilenerek geçen haftanın son işlem gününde 5,550 TL seviyesinden işlem görmüştü. Bugün ise gram altın 5,545 TL'den başlayarak gün içinde 5,478 TL ile 5,546 TL arasında dalgalandı. Şu anda gram altın 5,488 TL'den alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın 5,805 TL'den alınırken, 5,884 TL'den satılmakta.

Piyasalardaki Gelişmeler

Emtia piyasalarında, ABD'deki enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya turuna dair iyimserlikler, altın fiyatlarında dalgalı bir seyir izlenmesine neden oldu. Yatırımcılar, Fed'in para politikası kararının yanı sıra Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşecek görüşmelere odaklanmış durumda. APEC Zirvesi'ne katılacak olan Trump, 30 Ekim Perşembe günü Şi ile bir araya gelecek.

Fed'in Faiz Kararı ve Ekonomik Gelişmeler

Fed'in faiz kararına yönelik belirsizlikler, ABD federal hükümetinin kapanması nedeniyle bazı kritik ekonomik verilerin açıklanamamasıyla daha da artmış durumda. Fed Başkanı Jerome Powell, bazı ekonomik göstergelerin gecikmesinin ardından alternatif kaynaklara başvurduklarını ifade etti. Yüksek seyreden enflasyon nedeniyle bazı Fed üyeleri, faiz indiriminin riskli olduğunu savunurken, diğerleri işgücü piyasasındaki yavaşlama karşısında temkinli indirimler yapılmasını öneriyor. Ekonomik göstergelerdeki belirsizlikler, yatırımcıların altın gibi değerli metallere olan ilgisini artırmakta.

Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verisi, altın fiyatlarındaki düşüşü sınırladı ve 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi oluştu. Uzmanlar, hükümetin kapanmasının uzaması durumunda, Aralık toplantısı öncesi veri akışının daha da kritik hale geleceğine dikkat çekiyor. Fed, son toplantısında, 9 ay sonra ilk kez faiz indirimine giderek politika faizini 25 baz puan düşürüp yüzde 4-4.25 aralığına çekmişti. Bu gelişmeler, altın yatırımcılarının dikkatle izlediği unsurlar arasında yer almakta.