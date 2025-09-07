ALTIN FİYATLARI CANLI 7 EYLÜL PAZAR

7 Eylül Pazar günü, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların ve altın almayı planlayanların dikkatini çekiyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (FED) yaklaşan faiz toplantısı öncesinde, altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik önemli bir gündem maddesi haline geldi. Son günlerde açıklanan ABD istihdam verileriyle birlikte, hem ons hem de TL bazında gram altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Bu bağlamda, "Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?" sorusu merakla araştırılıyor.

Güncel Altın Fiyatları

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte, altın fiyatlarında anlık değişimler gözlemleniyor. Yatırımcılar, gram altın ve çeyrek altındaki fiyat hareketlerini Habertürk'ün altın fiyatları sayfasından takip edebiliyorlar. İşte 7 Eylül 2025 tarihli güncel altın fiyatları:

Gram Altın Fiyatı: Alış: 4.756,20 TL | Satış: 4.756,89 TL

Ons Altın Fiyatı: Alış: 3.584,96 USD | Satış: 3.588,42 USD

Çeyrek Altın Fiyatı: Alış: 7.609,93 TL | Satış: 7.777,52 TL

Cumhuriyet Altını Fiyatı: Alış: 30.439,71 TL | Satış: 31.014,94 TL

Tam Altın Fiyatı: Alış: 31.057,00 TL | Satış: 31.273,00 TL

Yarım Altın Fiyatı: Alış: 15.172,29 TL | Satış: 15.555,04 TL

Ziynet Altını Fiyatı: Alış: 30.439,71 TL | Satış: 31.014,94 TL

Ata Altın Fiyatı: Alış: 31.613,80 TL | Satış: 32.402,07 TL

14 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı: Alış: 2.615,68 TL | Satış: 3.620,90 TL

22 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı: Alış: 4.345,98 TL | Satış: 4.576,31 TL

Gremse Altın Fiyatı: Alış: 77.356,00 TL | Satış: 78.063,00 TL

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu değişimleri dikkatle izlemeye devam ediyor. Faiz oranları ve ekonomik verilerin altın fiyatları üzerindeki etkilerini değerlendirirken, piyasalardaki belirsizlikler de göz önünde bulunduruluyor. Bu nedenle, altın almayı düşünenlerin güncel fiyatları takip etmeleri önem taşıyor.