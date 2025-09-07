Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar Oldu?

Altın, yatırımcılar için güvenli liman olma özelliğini koruyarak rekorlarla dolu bir haftayı daha geride bıraktı. Bugün, gram altın fiyatı 4 bin 756 TL seviyesinden işlem görmekte. Haftaya 4 bin 608 TL ile başlayan gram altındaki yükseliş, ons altındaki artışla paralel bir seyir izliyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarının gelecekte nasıl bir yön izleyeceği konusunda meraklarını sürdürüyor.

Gram, Çeyrek ve Yarım Altın Fiyatları

Son günlerde altın fiyatları, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Bugün, 7 Eylül 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekildedir: Gram altın 4 bin 756 TL, çeyrek altın 7 bin 777 TL, yarım altın ise 15 bin 555 TL olarak işlem görmekte. Tam altın fiyatları ise alışta 31 bin 057 TL, satışta 31 bin 273 TL seviyesindedir. Ayrıca, ons altın fiyatı 3 bin 584 dolar olarak kaydedilmiştir.

Piyasalardaki Gelişmeler ve Beklentiler

Altın fiyatlarındaki artışın arkasında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri ve doların zayıflaması gibi faktörler yer alıyor. Uzmanlar, önümüzdeki hafta açıklanacak ABD ekonomik verileri ve Fed’in faiz politikalarının altın fiyatlarını etkileyeceğini öngörüyor. Bankacılık devi Goldman Sachs, Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi durumunda altın fiyatlarının rekor kırma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Ayrıca, ABD tahvil piyasasında yüzde 1’in altına yönelme olasılığı, ons altının 5 bin dolara kadar çıkabileceği yönünde tahminler oluşturuyor.

Yatırımcıların Dikkati Altında

24 ayar külçe altının gram fiyatı, bu hafta kaydedilen yüzde 5,10’luk artışla 4 bin 768,93 TL’ye ulaşırken, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5,06’lık bir yükselişle 32 bin 202 TL seviyesine çıktı. Uzmanlar, altındaki yükseliş serisinin kasım ayına kadar devam edebileceğini tahmin etmekte ve fiyatlardaki olası düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.