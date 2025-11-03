Dolar
42,0603 %0,23
Euro
48,4114 %0,43
Gram Altın
5.432,62 % 0,37
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Altay Aktaş Kimdir, Nerelidir? 22 Yaşındaki Sözleşmeli Erin Yürek Burkan Hikayesi

Altay Aktaş Kimdir, Nerelidir? 22 Yaşındaki Sözleşmeli Erin Yürek Burkan Hikayesi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Altay Aktaş Kimdir, Nerelidir? 22 Yaşındaki Sözleşmeli Erin Yürek Burkan Hikayesi
Okunma Süresi: 2 dk

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazası, 22 yaşındaki Sözleşmeli Er Altay Aktaş'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Mardin'de görev yapan genç asker, izinde bulunduğu memleketinde geçirdiği feci bir kaza ile yaşamını yitirdi. Bu olay, askerin ailesi ve yakınları için büyük bir kayıp olarak kaydedildi.

Kaza Gece Yarısı Gerçekleşti

Feci kaza, gece saat 02.00 sıralarında Çay-Dinar kara yolunun Pazarağaç beldesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, A.D. (55) yönetimindeki TIR, Altay Aktaş'ın kullandığı otomobil ile henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Aktaş'ın aracı büyük hasar gördü ve sürücü ağır yaralandı.

Tıbbi Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altay Aktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. TIR sürücüsü A.D. ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görev Yaptığı Birlikten İzinle Gelmişti

Hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Altay Aktaş'ın, Mardin'de görev yaptığı ve kısa süreli izinle memleketi Afyonkarahisar'a geldiği öğrenildi. Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, kazanın ardından taziye mesajı yayımlayarak, “Vatan görevini onurla yerine getiren kahraman askerimiz Altay Aktaş’ı elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum.” şeklinde ifade etti.

Askeri Törenle Toprağa Verilecek

Akkonak köyü nüfusuna kayıtlı olan Altay Aktaş, askeri törenle memleketinde son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze törenine, Aktaş'ın ailesi, yakınları, askeri yetkililer ve vatandaşların katılması bekleniyor. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor ve olayın detayları merak ediliyor.

ATV Canlı İzle: Müge Anlı HD Kesintisiz İzleme Linki ve 3 Kasım Yayın Akışı
ATV Canlı İzle: Müge Anlı HD Kesintisiz İzleme Linki ve 3 Kasım Yayın Akışı
#Gündem / 03 Kasım 2025
Türk futbolunun simgesi: Arda Güler’in imzaladığı forma, Türk-Amerikan dayanışmasını güçlendiriyor.
Türk futbolunun simgesi: Arda Güler’in imzaladığı forma, Türk-Amerikan dayanışmasını güçlendiriyor.
#Genel / 03 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Diyanet 2026 Hac Kura Çekim Takvimi Açıklandı
Diyanet 2026 Hac Kura Çekim Takvimi Açıklandı
Gündem
Regaip Kandili Ne Zaman? Üç Aylar Ne Zaman Başlayacak? (2025-2026 Diyanet Dini Günler Takvimi)
Regaip Kandili Ne Zaman? Üç Aylar Ne Zaman Başlayacak? (2025-2026 Diyanet Dini Günler Takvimi)
Türkiye ile Irak Arasında Su Anlaşması İmzalanacak
Türkiye ile Irak Arasında Su Anlaşması İmzalanacak
Melisa Doğu Kimdir? Hayatı ve Kariyeri
Melisa Doğu Kimdir? Hayatı ve Kariyeri
Selçuk Bayraktar'dan Yeni Mezunlara: Pusulanız Daima Ahlak, Vicdan ve Adalet Olsun
Selçuk Bayraktar'dan Yeni Mezunlara: Pusulanız Daima Ahlak, Vicdan ve Adalet Olsun
Beşiktaş'ta Eski Başkan Hasan Arat'a İhraç Cezası
Beşiktaş'ta Eski Başkan Hasan Arat'a İhraç Cezası
Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 İlde Pilot Uygulamaya Geçti
Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 İlde Pilot Uygulamaya Geçti
Anadolu'da Cadılar Bayramı Kutlamaları ve Gözaltılar
Anadolu'da Cadılar Bayramı Kutlamaları ve Gözaltılar
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft