Altay Aktaş Kimdir, Nerelidir? 22 Yaşındaki Sözleşmeli Erin Yürek Burkan Hikayesi

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazası, 22 yaşındaki Sözleşmeli Er Altay Aktaş'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Mardin'de görev yapan genç asker, izinde bulunduğu memleketinde geçirdiği feci bir kaza ile yaşamını yitirdi. Bu olay, askerin ailesi ve yakınları için büyük bir kayıp olarak kaydedildi.

Kaza Gece Yarısı Gerçekleşti

Feci kaza, gece saat 02.00 sıralarında Çay-Dinar kara yolunun Pazarağaç beldesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, A.D. (55) yönetimindeki TIR, Altay Aktaş'ın kullandığı otomobil ile henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Aktaş'ın aracı büyük hasar gördü ve sürücü ağır yaralandı.

Tıbbi Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altay Aktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. TIR sürücüsü A.D. ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görev Yaptığı Birlikten İzinle Gelmişti

Hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Altay Aktaş'ın, Mardin'de görev yaptığı ve kısa süreli izinle memleketi Afyonkarahisar'a geldiği öğrenildi. Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, kazanın ardından taziye mesajı yayımlayarak, “Vatan görevini onurla yerine getiren kahraman askerimiz Altay Aktaş’ı elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum.” şeklinde ifade etti.

Askeri Törenle Toprağa Verilecek

Akkonak köyü nüfusuna kayıtlı olan Altay Aktaş, askeri törenle memleketinde son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze törenine, Aktaş'ın ailesi, yakınları, askeri yetkililer ve vatandaşların katılması bekleniyor. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor ve olayın detayları merak ediliyor.