Aksaray'da Otoyolda 3 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında, 3 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde yapılan bu operasyon, kaçakçılıkla mücadelenin önceliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Operasyon Detayları

Jandarma ekipleri, titiz bir risk analizi ve planlama ile yola çıktı. Kontrol sırasında, sürücülüğünü (M.T. 1980-E) isimli şahsın yaptığı bir araç durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramalarda, kaçak yollarla ülkeye sokulduğu değerlendirilen çok sayıda ürün bulundu. Ele geçirilen eşyalar arasında 1.230 adet çeşitli marka ve türde kozmetik ürün, 1.990 adet oyuncak, 258 adet ayakkabı, 122 adet elektronik sigara, 650 adet elektronik sigara likiti, 319 paket kaçak sigara, 300 adet Pringles marka cips, 45 adet cep telefonu şarj adaptörü, 45 adet cep telefonu şarj kablosu, 3 adet taktik çanta, 26 adet taktik kemer, 28 adet taktik şapka, 70 paket nargile tütünü, 23 adet traş makinesi, 17 adet teleskopik cop ve 2 adet Dyson marka elektrikli süpürge malzemesi yer aldı.

Kaçakçılıkla Mücadele ve Adli Süreç

Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 3.000.000 TL olduğu belirtildi. Aksaray Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirilen operasyon kapsamında, şüpheli şahsın hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde gerekli adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Bu tür operasyonların, ülke ekonomisini korumak ve haksız kazanç elde eden kaçakçılık şebekelerine karşı etkili bir mücadele sağlamak amacıyla düzenlendiği vurgulandı.

Halkın Duyarlılığı ve Güvenlik Önlemleri

Jandarma, otoyol güzergahlarında yaptığı anlık ve nokta atışı kontroller sayesinde, kaçakçılığın önüne geçmekte önemli bir rol üstleniyor. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı ticarete karşı operasyonlarının süreceğini belirtirken, vatandaşları şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri konusunda uyardı. Bu büyük çaplı operasyon, güvenlik güçlerinin otoyollarda gerçekleştirdiği titiz kontrollerin, kaçakçılıkla mücadelede ne denli etkili olduğunu bir kez daha ortaya koydu.