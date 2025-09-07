Akbank'tan Kredi Fırsatı: İlk Kez Akbanklı Olanlara Özel %0,99 Faizle 100.000 TL Kredi İmkanı

Akbank, 2-15 Eylül 2025 tarihleri arasında yeni müşterilerine yönelik dikkat çekici bir kredi kampanyası başlattı. Mobil uygulama üzerinden ilk kez Akbanklı olan bireyler, %0,99 faiz oranı ile 100.000 TL’ye kadar kredi alma fırsatından yararlanabilecekler. Bu kampanya, düşük faiz oranları ile acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor.

Kampanya Koşulları ve Ayrıntılar

Akbank'ın sunduğu bu özel kredi fırsatı, yalnızca 2-15 Eylül 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil uygulamasını indirip ilk kez müşteri olan bireyleri kapsamaktadır. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Akbank Mobil üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Kredi faiz oranlarının günümüzde yüksek seyrettiği bir ortamda, %0,99 gibi cazip bir oran, özellikle kısa vadeli ve yüksek tutarlı finansman arayışında olanlar için önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Kampanyanın geçerli olabilmesi için bazı koşullar bulunmaktadır. Öncelikle, yalnızca bireysel tüketici ve ihtiyaç kredisi başvuruları için bu fırsat geçerlidir. 35.001 TL ile 100.000 TL arasındaki krediler için 6 ay vade seçeneği sunulurken, işsizlik sigortalı hayat sigortası yaptırılması zorunludur. Sigortasız yapılan kredi taleplerinde, %0,99 faiz oranı geçerli olmayacaktır. Ayrıca, her müşteri bu kampanyadan sadece bir kez yararlanabilecektir; daha önce mobil üzerinden Akbanklı olup benzer kampanyalardan faydalananlar bu fırsattan yararlanamayacaklardır.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kampanyadan yararlanmak isteyenler için başvuru süreci oldukça basittir. İlk adım olarak, telefonlarına Akbank Mobil uygulamasını indirmeleri gerekmektedir. Uygulama içerisinde "Akbanklı Olmak İstiyorum" seçeneğine tıklayarak hesap açma işlemini tamamlayabilirler. Akbanklı olma işlemi sona erdikten sonra, 15 gün içerisinde Akbank Mobil üzerinden ihtiyaç kredisi veya taksitli avans başvurusu gerçekleştirilebilir. Bankanın kredi politikalarına uygunluk, başvurunun olumlu sonuçlanması için önemli bir kriterdir.

Bu kampanya, yeni müşterilere sunduğu avantajlarla dikkat çekerken, Akbank'ın finansman alanındaki rekabetçi yaklaşımını da gözler önüne sermektedir. Bankanın sunduğu bu fırsat, acil nakit ihtiyacı olan bireyler için değerli bir seçenek oluşturmaktadır.