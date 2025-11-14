AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımı sert bir dille eleştirdi. Yunanistan Hava Kuvvetleri, C130 tipi kargo uçağının fotoğrafını paylaşarak, şehitlere yönelik insani ve askeri değerlere aykırı bir mesaj verdi. Çelik, bu durumu kınayarak, "Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin bu çirkin mesajını lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Paylaşımı ve Tepkiler

Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin, Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen ve 20 askerin şehit olduğu C130 uçağı kazasından sonra yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Resmi sosyal medya hesabından "Günün fotoğrafı" başlığıyla yapılan paylaşım, kamuoyundan gelen sert eleştirilerin ardından kaldırıldı. Bu durum, Yunanistan'ın askeri mesajlarının nasıl algılandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ömer Çelik'in Açıklamaları

Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu tür paylaşımların insani değerlerle bağdaşmadığını vurguladı. Çelik, "Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur" diyerek, karşılıklı yardımlaşmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, bu tür çirkin paylaşımları yapan kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını ve cezaların verilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Yunanistan'dan Gelen Taziye Mesajı

Yunanistan Hava Kuvvetleri, eleştirilerin ardından bir süre sonra sosyal medya hesabında bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı'nın Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'na hitaben yazdığı mektuba yer verildi. Mektupta, "Bu korkunç haberi büyük bir üzüntüyle karşıladık. Kelimeler, böylesi bir trajediyi tarif etmeye yetmez" ifadeleri yer aldı. Yunan Hava Kuvvetleri, bu zor zamanlarda Türk Hava Kuvvetleri'nin yanında olduklarını belirterek, kaybedilen personelin ailelerine ve Türk Hava Kuvvetleri camiasına başsağlığı diledi.

Yaşanan bu olay, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilime neden olurken, her iki tarafın da yaşanan acıyı paylaşma konusundaki tutumları dikkat çekti. Karşılıklı saygının ve insani değerlerin ön planda tutulması gerektiği vurgulandı.