Ahmet Davutoğlu ve Ümit Özdağ Arasındaki Tartışma Derinleşiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılış resepsiyonunda bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi lideri Ali Babacan, gündemdeki yerlerini koruyor. Özellikle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Davutoğlu ve Babacan'ın siyasi duruşlarına yönelik eleştirileri, iki siyasi figür arasında sert bir tartışmaya neden oldu.

Ümit Özdağ'ın Eleştirileri

Ümit Özdağ, yaptığı açıklamalarda Davutoğlu ve Babacan’ı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçmeninin oylarını kullanarak Meclis’e girmeye çalışmakla suçladı. Özdağ, "CHP'nin samimi seçmenlerinin oylarıyla Meclis'e girdiler. Şimdi o oylara ihanet ederek AK Parti'ye yöneliyorlar, insan biraz utanır," ifadelerini kullandı. Bu sözler, Davutoğlu tarafından sert bir şekilde yanıtlandı.

Ahmet Davutoğlu'ndan Sert Yanıt

Ahmet Davutoğlu, Özdağ'ın açıklamalarına karşılık olarak, "Bu zat, çıktı televizyonda 'MOSSAD ile birlikte çalıştık' dedi. Sen MOSSAD'dan brifing alarak yetişeceksin, sen utanmayacaksın, bana laf edeceksin öyle mi? Siyasetçi olmak, önce kendi milletine bağlı olmaktır, yabancı devletlerden brifing almamaktır," şeklinde konuştu. Davutoğlu, Özdağ'ın siyasi duruşunu eleştirerek, kendi siyasi hedefleri doğrultusunda Türk dünyasının davasına odaklandığını belirtti.

Özdağ'ın Cevabı ve Mahkeme Kaydı

Özdağ, Davutoğlu'nun açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Özdağ, "Daha önce buna benzer terbiyesiz bir iftirayı 'Ümit Özdağ MOSSAD’dan ders almıştır' diye attın. Ben de seni mahkemeye verdim," diyerek, Davutoğlu'nun iddialarını yalanladı. Özdağ, mahkeme kayıtlarının incelenmesini talep ederek, "Senin avukatın ne cevap verdi Ahmet Davutoğlu? 'Ahmet Davutoğlu Ümit Özdağ’ı kastetmemiştir.' Lafının arkasında bile duramadın," ifadelerini kullandı.

İki Siyasi Figür Arasında Gerilim

Özdağ, Davutoğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Sen siyasette bir hiçsin. Partinin halkta karşılığı yok," dedi. Ayrıca, Davutoğlu'na meydan okuyarak, "Korkma, gel TV’de Türk milletinin önünde tartışalım," çağrısında bulundu. Bu tartışma, her iki liderin de siyasi kariyerleri ve gelecekteki stratejileri açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.

Bu gerilim, Türkiye'nin siyasi atmosferinde önemli bir tartışma yaratırken, her iki liderin de önümüzdeki günlerde nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.