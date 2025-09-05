Adalet Bakanlığı Personelinin Maaş Promosyonu Ücreti Belli Oldu mu? Yeni İhale Ne Zaman?

Adalet Bakanlığı personelinin maaş promosyonu, 2025 yılı için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri, çalışanların promosyon beklentilerini artırırken, yeni ihale sürecinin ne zaman gerçekleşeceği de gündemdeki önemli sorular arasında bulunuyor.

Adalet Bakanlığı Promosyon İhalesi Ne Zaman Gerçekleşecek?

Adalet Bakanlığı'na bağlı çalışanlar için maaş promosyonu ihalesinin tarihi, bankalarla yapılan görüşmelerin sonucuna bağlı olarak belirlenecek. NTV'nin haberine göre, 18 Ağustos'ta gerçekleştirilen ihalede bankaların teklifleri yetersiz bulundu ve bu sebeple ihale ertelendi. İlk olarak bankaların teklifleri toplandıktan sonra, en yüksek teklifi veren banka belirlenerek açık artırma ve pazarlık sürecine geçilecekti. Ancak, süreç beklenildiği gibi gelişmedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adli yıl açılış töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, promosyon ihalesi için bankalarla görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Çalışanların promosyon miktarının, bu görüşmelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Adalet Bakanlığı Promosyonu Ne Kadar Olacak?

Adalet Bakanlığı çalışanları, bu yıl yapılacak maaş promosyonu anlaşmasından yüksek bir miktar bekliyor. Üç yıl önce her bir çalışan için 25 bin TL olarak belirlenen promosyon miktarının, bu sefer 300 bin TL seviyelerine çıkması talep ediliyor. Çalışanlar, bankaların büyük işlem hacimlerinden elde ettikleri kârların promosyon anlaşmalarına yansıması gerektiği düşüncesindeler. Sendikaların yaptığı hesaplamalara göre, bankalar yalnızca üç yılda 670 milyar TL'lik işlem hacminden yararlanmış durumda. Bu durum, personelin promosyon taleplerinin güçlü bir zemin kazanmasına yol açıyor.

Ayrıca, Adalet teşkilatı çalışanları, taleplerini sosyal medya üzerinden de dile getiriyor. #AdaletBakanlığıTekSes300Bin etiketiyle bir araya gelen personel, beklentilerini kamuoyuna duyurmak amacıyla ortak bir kampanya yürütüyor.

Maaş Promosyonu Ne Zaman Yatacak?

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için beklenen anlaşmanın Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi durumunda, ödemelerin kısa bir süre içinde hesaplara yatırılması öngörülüyor. Yetkililer, bankalarla görüşmelerin devam ettiğini belirtirken, mutabakata varılması halinde promosyon ödemelerinin Eylül ayı sonunda veya Ekim ayının ilk haftasında yapılacağı tahmin ediliyor. Bu gelişme, personelin uzun süredir beklediği çözüme bir adım daha yaklaşması anlamına geliyor.

Sendikaların Beklentileri Neler?

Adalet Bakanlığı çalışanlarının promosyon beklentilerini dile getiren sendikalardan biri olan Adalet Sen, resmi teklifini Bakanlığa iletti. Sendika, çalışanların ekonomik koşullarını iyileştirecek yeni bir anlaşma için taleplerini sıraladı. Adalet Sen’in talepleri arasında, her çalışan için tek seferde ve peşin olarak en az 150.000 TL promosyon ödemesi, anlaşma süresinin 3 yılı aşmaması, yıllık enflasyon oranına göre promosyon miktarının güncellenmesi imkânı ve temel bankacılık işlemlerinin ücretsiz olması gibi maddeler yer alıyor. Ayrıca, Bakanlık personeline özel düşük faizli bireysel kredi seçeneklerinin sunulması da talep ediliyor.