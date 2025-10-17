Abdullah Teber Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Abdullah Teber Ne İş Yapıyor?

Son dönemde Gelecek Partisi'nin dikkat çeken isimlerinden biri olan Abdullah Teber, sosyal medyada yoğun bir ilgiyle araştırılmaya başlandı. Özellikle siyasi kariyeri ve iş hayatındaki başarılarıyla gündeme gelen Teber'in yaşamı ve kariyeri hakkında merak edilen pek çok bilgi mevcut. Peki, Abdullah Teber kimdir, nerelidir ve ne iş yapmaktadır? İşte detaylar.

Abdullah Teber’in Hayatı ve Eğitimi

Abdullah Teber, 1950 yılında Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatına Kayseri'de başlayan Teber, yükseköğrenimini 1973 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde Makine-Motor bölümünde tamamlayarak mühendislik diploması almıştır. Bu süreç, onun ilerideki kariyerinde önemli bir temel oluşturmuştur.

Yaşı ve Askerlik Süreci

1950 doğumlu olan Abdullah Teber, 2025 yılı itibarıyla 75 yaşına girecektir. Eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılan Teber, 1976 yılında İzmir'de Yedek Subay olarak askerlik görevini icra etmiştir. Askerliğin ardından özel sektördeki kariyerine devam eden Teber, bu dönemde Motor Yatak ve Chrysler gibi önde gelen firmalarda çalışmıştır.

İş Hayatı ve Siyasi Kariyeri

Abdullah Teber, iş ve siyaset dünyasında önemli bir figür olarak dikkat çekmektedir. Birçok şirketin kurucusu olan Teber, özellikle plastik ve ambalaj sektöründeki çalışmalarıyla öne çıkmıştır. Gelecek Partisi’nin kurucularından biri olarak, Ahmet Davutoğlu’nun liderliğindeki partinin Kurucular Kurulu’nda aktif rol almaktadır. Ayrıca, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi başkanlığı görevini üstlenmiş olup, Tebplast adlı şirketin sahibi olarak sektördeki varlığını sürdürmektedir.

Abdullah Teber'in kariyeri, hem iş dünyasında hem de siyasetteki etkinliği ile dikkat çekmektedir. Gelecek Partisi'nde üstlendiği görevler ve iş hayatındaki başarıları, kendisini Türkiye'nin önemli isimlerinden biri haline getirmiştir.