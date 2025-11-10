81 İlde 500 Bin Konut İçin Başvurular Bugün Başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan ve 81 ilde toplam 500 bin konutun inşa edileceği projeye başvuruların bugün itibarıyla başlayacağını duyurdu. Başvuru süreci, Türkiye'de konut sahibi olmayı hedefleyen birçok vatandaş için önemli bir fırsat sunuyor.

Başvuru Süreci ve Yöntemleri

Projeye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Bakan Kurum, e-Devlet üzerinden başvuru yapacak olanlar için sistemsel yoğunluğu azaltmak amacıyla, kampanyanın ilk haftasında T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre başvuru alınacağını belirtti.

e-Devlet Üzerinden Başvuru Adımları

e-Devlet üzerinden başvuru yapacak olanlar, öncelikle e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "TOKİ Konut İş Yeri Başvuru" ekranına erişim sağlamalıdır. Ardından, "500 bin sosyal konut projesi" seçeneğini işaretleyip "Onayla" butonuna tıklamaları gerekmektedir. Bu ön başvurunun ardından, TOKİ sistemine düşen talepler değerlendirilecektir. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından, başvuru sahibinin adına banka tarafından bir hesap açılacak ve bu hesap numarası SMS ile kendisine bildirilecektir.

Başvuru Ücreti ve Süreç Takibi

Başvurunun geçerlilik kazanabilmesi için 5 bin lira başvuru ücretinin, bildirilen hesap numarasına EFT, havale veya ATM ile yatırılması gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde başvuru iptal edilecektir. Başvuru durumları, e-Devlet üzerinden TOKİ sekmesindeki başvuru listesi ekranından takip edilebilecektir.

Başvuru Tarihleri ve Özel Durumlar

e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık 2025 tarihine kadar devam ederken, banka başvuruları 19 Aralık 2025 tarihine kadar sürecektir. Ayrıca, şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri için başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmaksızın yalnızca banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu durum, özel grupların konut sahibi olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Yüzyılın Konut Projesi, Türkiye genelinde konut ihtiyacını karşılamayı hedeflerken, aynı zamanda sosyal konut projeleri ile de vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.