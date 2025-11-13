33. Dönem POMEM Başvuruları 2025: POMEM Polis Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 33. dönem başvurularının ne zaman başlayacağı, polis olmayı hedefleyen adaylar için büyük bir merak konusu. Her yıl olduğu gibi, 2025 yılında da ön lisans ve lisans mezunu adaylar, POMEM başvurularıyla birlikte polislik hayallerine ulaşma fırsatını yakalayacak. Bu yıl, Polis Akademisi Başkanlığı'nın ne kadar kontenjan açacağı da dikkatle izleniyor.

33. Dönem POMEM Başvuru Tarihleri

Geçtiğimiz yıl, 32. dönem başvuruları 21 Kasım ile 9 Aralık tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl ise başvuruların kasım ayında başlaması bekleniyor. Adayların umutla beklediği 33. dönem POMEM başvurularının 24 Kasım itibarıyla başlaması öngörülüyor. Bu tarih, polis adayları için kritik bir aşama olacak.

POMEM Başvuru Şartları

33. dönem POMEM başvuruları için belirlenen bazı şartlar bulunmaktadır. Adayların T.C. vatandaşı olmaları, lisans mezunu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir. Ayrıca, KPSS'den belirlenen taban puanı ya da üzerinde bir puan almış olmaları şarttır. Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS lisans puanı P3 türünden en az 60,00 puan almış olmaları beklenmektedir.

Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için ise, POMEM Giriş Yönetmeliği'nde belirtilen puanın en az %80'ini almış olmaları gerekmektedir. 18 yaşını doldurduktan sonra yaş düzeltmesi yapılan adaylar, başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmalıdır. Ayrıca, kadın adaylar için en az 162 cm, erkek adaylar için ise en az 167 cm boy şartı bulunmaktadır.

Adayların, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engel bir durumları olmaması, sağlık durumlarının Sağlık Şartları Yönetmeliği'ndeki koşullara uygun olması da gerekmektedir. Bunun yanında, Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan mahkûm olmamak ve herhangi bir siyasi partiye üye olmamak da başvuru için aranan diğer şartlar arasındadır.

POMEM başvurularının başlamasıyla birlikte, polis olma hayali kuran birçok aday için yeni bir fırsat doğacak. Bu süreçte adayların, başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları önem arz ediyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da yoğun bir başvuru süreci bekleniyor ve adayların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.