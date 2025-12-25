Dolar
25 Aralık 2025 Dolar Kuru Ne Kadar Oldu?

25 Aralık 2025 Dolar Kuru Ne Kadar Oldu?

Yayınlanma
14
25 Aralık 2025 Dolar Kuru Ne Kadar Oldu?
Okunma Süresi: 2 dk

25 Aralık 2025 tarihinde İstanbul serbest piyasasında döviz kurları dikkat çekiyor. Bugün, dolar ve avro satış fiyatları, yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından yakından izleniyor. Doların 42,8460 lira, avronun ise 50,6200 lira seviyesinden işlem görmesi, piyasalardaki dalgalanmalara dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Döviz Kurlarındaki Güncel Durum

Serbest piyasada gün içerisinde doların alış fiyatı 42,8440 lira olarak belirlenirken, satış fiyatı 42,8460 lira olarak kaydedildi. Aynı zamanda avro da 50,6180 liradan alım satım işlemlerine tabi tutulmakta ve satış fiyatı 50,6200 lira olarak belirlendi. Bu veriler, döviz kurlarının yönü hakkında fikir verirken, yatırımcıların stratejilerini şekillendirmesine de olanak tanıyor.

Dünki Kurlar ile Karşılaştırma

Önceki gün, yani 24 Aralık 2025 tarihinde doların satış fiyatı 42,8490 lira, avronun satış fiyatı ise 50,6560 lira olarak belirlenmişti. Bugünkü kurlar, önceki günle kıyaslandığında döviz piyasasında bir miktar dalgalanma yaşandığını gösteriyor. Bu tür değişiklikler, ekonomik veriler, uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve yerel ekonomik faktörlere bağlı olarak meydana gelebiliyor.

Yatırımcılar ve piyasa analistleri, döviz kurlarındaki bu değişimleri yakından takip ederken, önümüzdeki günlerde olası dalgalanmaların nasıl bir seyir izleyeceği konusunda yorum yapmaya devam ediyor. İstanbul serbest piyasasında döviz kurlarının seyri, ekonomik göstergelerle birlikte değerlendirildiğinde, piyasa dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

