2026 YKS Tarihleri Belli Oldu

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle birlikte netlik kazandı. Üniversiteye giriş için önemli bir adım olan bu sınav, adayların geleceğini şekillendiren bir süreç olarak dikkat çekiyor. Özellikle TYT, AYT ve YDT oturumlarında yer alacak olan öğrenciler, sınav tarihlerini öğrenmek amacıyla yoğun bir arama trafiği oluşturdu.

YKS Sınav Tarihleri

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026 YKS'nin 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu tarihler, adayların sınav programlarını oluşturabilmeleri için kritik öneme sahip. YKS, üç farklı oturumdan oluşacak: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT).

Diğer Sınav Tarihleri

YKS dışında, 2026 yılı için diğer önemli sınav tarihlerine de yer verildi. Örneğin, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz'da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ise 1 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu bilgiler, adayların sınav hazırlıklarını daha iyi planlayabilmeleri açısından büyük önem taşıyor.

ÖSYM tarafından açıklanan bu takvim, üniversiteye giriş sürecinde adayların ne zaman hangi sınavlara gireceklerini bilmesine yardımcı olacak. Adaylar, bu tarihler doğrultusunda çalışma programlarını oluşturmalı ve hazırlıklarını buna göre yapmalıdır. 2026 YKS, yükseköğretim kurumlarına yerleşim açısından kritik bir dönüm noktasıdır.